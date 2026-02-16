GASTRONOMÍA
El restaurante de Málaga escondido en el interior de un castillo que tiene el mejor desayuno: su terraza permite comer mirando a la bahía
Este emblemático establecimiento se encuentra en un edificio que data de 1624
Desayunar en un verdadero castillo con las mejores vistas de la bahía es posible en Málaga. Es lo que ofrece un exclusivo restaurante 'escondido' en una fortaleza del siglo XVII que permite a sus visitantes disfrutar de los mejores desayunos, almuerzos, comidas y cenas de calidad desde su impresionante terraza repleta de murallas, arcos y jardines.
Este histórico lugar cuyo origen se remonta a 1624 es el Castillo de Santa Catalina y su hotel de cinco estrellas, donde también se localiza el restaurante 'El Castillo', al que se puede acudir a disfrutar de los platos más cuidados sin tener que estar hospedado en el establecimiento.
Un castillo en Málaga reformado en el siglo XX
Localizada en una fortaleza que data del siglo XVII, este castillo situado en el barrio malagueño de El Limonar fue reconstruido en 1932 inspirándose en el Renacimiento árabe, hasta volver a restaurarse por Soho Boutique Hotels en 2021 para disfrutar de "las comodidades actuales con todo el encanto del pasado".
Un lugar que ofrece un viaje en el tiempo y una vista privilegiada de la capital y su costa, en un entorno único en el que estar "rodeado del lujo de un cinco estrellas".
Desayunar por 10 euros en un castillo con las mejores vistas de Málaga
"Es un viaje a otro tiempo donde los detalles marcan la diferencia", aseguran desde el propio establecimiento, que cuenta con enormes y cuidados jardines en los que disfrutar del clima, las vistas y la tranquilidad de la zona.
Un negocio que permite desayunar en un verdadero castillo con toda clase de oferta de zumos, cafés, tés y diversas bebidas, así como tostadas y bollería de toda clase, con un precio medio por persona de unos 10 euros.
La oferta gastronómica de este restaurante en un castillo malagueño
Pero en este lugar no solo se puede desayunar, sino que está abierto al público para cualquier comida, con entrantes desde 6 euros hasta 39 euros, como su ostra Marenneses Oléron, sus quesos, caviar, tomate de coín, bogavante azul y crema fría de almendra, puerros tostados y anguila ahumada.
A esto se suman sus platos principales desde 32 euros a 40 euros, como su pechuga de pato, la paletilla de cordero lechal, el solomillo de ternera, el lomo bajo de vaca, el rodaballo, el lomo de lubina o el jarrete de atún glaseado, entre otros.
Y para completar la comida, el restaurante cuenta con diversos postres por entre 9 y 10 euros, como las texturas de chocolate Valrhona, especies y cítricos; o las fresas en escabeche de Cabernet Sauvignon, torrija caramelizada y helado de nata.
Horarios del restaurante El Castillo de Málaga
Junto a estos se encuentran la selección de frutas de temporada, jarabe de miel y hierbaluisa con chantilly de vainilla; y el flan sedoso de vainilla, helado de leche fresca y toffe de fruta de la pasión.
Todo ello se puede disfrutar en el restaurante El Castillo, situado en el interior del Castillo de Santa Catalina, en la calle Ramos Carrión número 38. El horario de apertura es de lunes a domingo de 13.00 a 16.00 horas y de 19.30 a 23.00 horas.
