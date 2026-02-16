Roban 45 perros y diversos utensilios en una perrera de la Sociedad de Cazadores de Málaga

Un total de 45 perros de caza, la mayoría podencos, y numerosos utensilios para el mantenimiento y adiestramiento de los animales han sido robados la madrugada de este lunes en un asalto a una perrera de la Sociedad de Cazadores de Málaga.

Robo de los perros

Durante el asalto, los autores abrieron doce perreras y se hicieron con uno de los remolques aparcados en la finca, que emplearon para sacar a los 45 perros robados de la finca y trasladarlos a una cañada próxima donde ha aparecido abandonado el remolque sin rastro alguno de los perros, ha informado la Federación Andaluza de Caza (FAC).

Estas perreras, constituidas legalmente como núcleo zoológico, están instaladas en un terreno que la Sociedad de Caza de Málaga cede en parcelas a sus socios, la mayoría cazadores de la capital.

Espacios habilitados

Estos cazadores, por diferentes circunstancias o por falta de espacio, no pueden mantener los perros en sus domicilios y en estos espacios fabrican y habilitan recintos adecuados para mantener a sus auxiliares de caza.

Algunos de estos cazadores han perdido, según la Federación Andaluza de Caza, todos sus perros a causa de este robo.

Además de la denuncia ante la Policía, los cazadores afectados están realizando las correspondientes notificaciones al Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) para su detección como robado en caso de que el animal sea llevado a un veterinario o protectora.

La Federación Andaluza de Caza ha denunciado en reiteradas ocasiones la existencia de grupos organizados y mafias dedicadas al robo y explotación de perros de caza que, además, son la principal fuente de maltrato y abandono una vez que estos dejan de tener utilidad o valor para los delincuentes.