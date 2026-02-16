La Trinidad se transforma en una 'ciudad de vacaciones' a cinco minutos del Centro

El barrio de la Trinidad, a apenas cinco minutos del Centro de Málaga, está viviendo una reconversión silenciosa pero sostenida: los solares que durante décadas permanecieron tapiados o sin uso, propiciando una imagen de degradación del entorno que las distintas administraciones no supieron conservar en su pureza, empiezan a convertirse en un imán para proyectos de hoteles y apartamentos turísticos. La falta de parcelas disponibles en el corazón del casco histórico y el tirón del alojamiento han revalorizado este entorno tradicional, donde ya se levantan o tramitan nuevas iniciativas vinculadas al sector.

Cuando un barrio concentra de forma creciente apartamentos turísticos, los urbanistas hablan de turistificación: un proceso por el que la vivienda residencial va cediendo terreno, poco a poco, al alojamiento vacacional. En el lenguaje de calle se traduce de manera más directa: un barrio que se convierte en escaparate. O en “zona saturada”. O en “área masificada”. En términos técnicos, es un uso intensivo turístico que reordena el mercado y empuja el día a día hacia los márgenes.

La Trinidad ofrece el contraste perfecto. Gana atractivo, sí, y gana edificios. Pero si buena parte de esas nuevas llaves no abren hogares sino estancias de fin de semana, el efecto es doble: sube el precio, baja la estabilidad. Y el barrio, aunque más nuevo por fuera, corre el riesgo de quedarse sin vecindario por dentro.

Hotel Radisson RED: abrirá en 2027

Ya conviven numerosos inmuebles destinados al alquiler vacacional y un ejemplo especialmente simbólico se construye el solar de la calle Trinidad 26-32, justo frente a la iglesia de San Pablo, donde va a arrancar la construcción de un hotel que operará bajo la marca Radisson RED y que prevé abrir en 2027.

El presupuesto de ejecución del hotel roza los 5,5 millones de euros y el plazo previsto es de 36 meses. El establecimiento se integrará en la marca Radisson RED, y su apertura se sitúa en 2027, según avanzó Savills, consultora que ha asesorado a la propiedad, la empresa White Spain, un grupo inversor israelí con numerosas propiedades de alojamiento turístico en el Centro de Málaga, entre ellas el Hospital de Santo Tomás, aún en reforma.

El proyecto incluye en planta baja un bar restaurante y, en la azotea, una piscina con bar y vistas al área histórica. Tendrá categoría de cuatro estrellas, con 102 habitaciones y 204 plazas. Además, incorporará una sala multifuncional para reuniones y eventos de más de 100 m², y un área de fitness y bienestar de 110 m².

Justo al lado, otra actuación largamente encallada empieza por fin a materializarse: una urbanización que permitirá abrir un nuevo vial conectando Juan de Herrera con calle Trinidad, además de levantar nuevas viviendas.

Cartel anuncidor de las viviendas de Kairos, en un solar en la calle Trinidad, que comunicará con un nuevo vial con Juan de Herrera. / Álx Zea

Del residencial fallido al hotel de cuatro estrellas

La parcela de Trinidad 26-32 arrastra una historia marcada por la crisis inmobiliaria. En 2005, Urbanismo concedió licencia para un edificio con 15 viviendas, 3 estudios, 2 trasteros y 16 aparcamientos, una promoción que no llegó a ejecutarse tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Aquella operación —planteada por la inmobiliaria Stefano— quedó descartada y los compradores sobre plano recuperaron las cantidades entregadas.

El solar permaneció sin edificarse durante casi dos décadas y acabó funcionando como aparcamiento, en un barrio que lleva años reclamando soluciones de estacionamiento y que sigue pendiente del proyecto del aparcamiento municipal bajo la plaza de San Pablo.

Los trabajos no solo están condicionados por el diseño. En 2009, cuando se preparaba el proyecto residencial, se realizaron sondeos arqueológicos que situaron la parcela en el borde del arrabal de al Tabbanim, el mismo ámbito documentado en las obras del Metro de Málaga a la altura de El Corte Inglés. En ese estudio apareció como pieza destacada una noria-pozo de cronología bajomedieval, por lo que el hotel obliga ahora a un control arqueológico durante el movimiento de tierras y a catas preventivas.

68 viviendas y un vial nuevo hasta Trinidad

A escasos metros —y en paralelo al impulso hotelero— avanza una intervención urbanística que llevaba años en el cajón. El Ayuntamiento admitió a trámite en mayo de 2024 el proyecto de urbanización de la UE-1 del PERI Trinidad-Perchel, promovido por Grupo Sankar (Sankar González Anaya, S.L.), siguiendo las determinaciones de un estudio de detalle que el Pleno aprobó de forma definitiva en julio de 2020.

El ámbito, encajado entre calle Trinidad y Adela Quiguisola, a la altura del gimnasio Forus, permitirá levantar 68 viviendas en cuatro edificios de nueva construcción. La parcela cuenta con 1.985,83 m² edificables y un techo de 5.309,93 m², e incluye un sótano común destinado a aparcamiento.

La actuación incorpora además un elemento clave para la permeabilidad del barrio: un vial de nueva creación de 354,73 m² que prolongará calle Juan de Herrera hasta enlazar con la calle Trinidad, una conexión que llevaba tiempo prevista en la planificación del entorno y que ahora entra en fase de ejecución con un presupuesto base de licitación de 169.092,33 euros.

En la web de la promotora se anuncia parte del desarrollo bajo el nombre de Kairos Trinidad, una promoción residencial de 47 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios.

Solar en la calle Empedrada donde se proyectan nuevas viviendas turísticas. / Álx Zea

Apartamentos turísticos

La Trinidad, en el borde inmediato del Centro, incorpora más proyectos ligados al alojamiento y que se suman a los que ya funcionan, como los apartamentos San Pablo o el Patio de la Trinidad, ambos en la arteria principal de este histórico arrabal. En esa dinámica se enmarca el último movimiento urbanístico impulsado por una promotora de Barcelona. La firma Stay Together ha activado un proyecto para levantar un edificio de 12 apartamentos turísticos en calle Empedrada 6 y 8, en la esquina con calle Jara, una actuación que ya se está encauzando mediante un estudio de detalle tramitado por el Ayuntamiento y aprobado inicialmente.

El planteamiento prevé un inmueble de dos plantas sobre rasante (PB+ 1) y un sótano, ajustado a las reglas de altura y volumetría del PERI Trinidad-Perchel. La distribución contempla seis apartamentos en planta baja, junto a las zonas comunes, con acceso principal por calle Jara, a través de un portal ubicado junto a las medianeras de los números 1 y 3 de calle Pizarro.

En términos de superficie, la edificabilidad computable alcanza los 794,72 m², a los que se suman 294,34 m² bajo rasante. El objetivo del estudio de detalle es ajustar alineaciones, volúmenes y alturas para hacer viable el proyecto y garantizar su compatibilidad con el planeamiento y con el carácter residencial histórico del entorno.

La oposición exige una moratoria

Esta misma semana, el grupo municipal Con Málaga exigía al equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento que aprobara “de forma inmediata” una moratoria de licencias para apartamentos turísticos, similar a la ya aplicada a las viviendas de uso turístico (VUT). Su portavoz, Nico Sguiglia, denunciaba una “emergencia habitacional” y criticaba que se sigan autorizando proyectos de alojamiento turístico mientras sube el precio del alquiler y se reduce la oferta residencial.

Según Con Málaga, solo en diciembre se concedieron licencias para siete proyectos que sumarían cerca de medio centenar de nuevas unidades. Entre los ejemplos, citan una actuación para 27 apartamentos turísticos en la calle Agua, junto al Centro Histórico, promovida por White Investments, y alertan de que la expansión alcanza también barrios residenciales como El Palo (entorno de Cuatro Esquinas).

La formación propone una moratoria de al menos tres años para frenar nuevas licencias y elaborar un estudio de saturación que mida el impacto de los apartamentos turísticos en la vivienda y el alquiler en Málaga.