Vuelve la alta velocidad Madrid-Andalucía, pero no completa en Málaga: así será el trayecto

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha adelantado que la línea del AVE entre Madrid y Sevilla volverá a abrir este martes o miércoles, lo que permitirá que las tres compañías que operan en el corredor —Renfe, Iryo y Ouigo— retomen la circulación tras casi un mes sin servicio por el accidente de Adamuz.

Desde el Ministerio aseguran que están trabajando para que la reapertura se produzca “lo antes posible” y que pronto confirmarán el momento exacto en el que quedará restablecida la conexión entre Madrid y Andalucía.

Málaga no recupera la conexión directa

El anuncio, sin embargo, llega con matices en lo que respecta a Málaga. La conexión total se recuperará con Sevilla y Córdoba, pero no con la capital malagueña.

Según la información facilitada, las últimas borrascas provocaron un desprendimiento a la altura de Álora, que obligó a suspender la circulación entre Málaga y Antequera. El talud caído ha dejado enterradas las vías y ha afectado a una de las catenarias, lo que imposibilita por ahora el paso del tren.

Desprendimiento en Álora, / La Opinión

Entonces, ¿hay o no hay tren entre Madrid y Málaga? La respuesta es sí y no. La conexión directa Madrid–Málaga en tren, tal y como se conocía, no es posible en estos momentos. Los viajeros deberán hacer una parte del trayecto en tren y otra en autobús:

Quienes salgan desde Málaga tendrán que ir en autobús hasta Córdoba y, desde allí, podrán tomar el AVE con dirección a Madrid. En sentido inverso, los pasajeros que viajen desde Madrid harán parada en Córdoba y completarán el tramo hasta Málaga en autobús.

Ante esta situación, Renfe volverá a activar un plan alternativo, poniendo a disposición de los viajeros una flota de autobuses. Esta combinación se prevé temporal, hasta que se recupere el tramo afectado en Álora.

Suspendidos los trenes con Granada

En su comunicado, Renfe también ha aclarado que quedan suspendidos los Avant Málaga–Granada, con la supresión de los seis servicios diarios.

“Esta situación temporal permanecerá vigente mientras continúe la afectación en la línea de alta velocidad en los referidos enclaves afectados de Adamuz y Álora”, señala la compañía, que asegura que mantendrá “oportunamente informados a los viajeros mediante sms personalizados” y lamenta las molestias que esta incidencia pueda causar.