Vuelven a casa el resto de desalojados de Benaoján, salvo dos personas

Tras comenzar el pasado viernes la vuelta a casa de los desalojados de Benaoján, se retoma este lunes el regreso de los vecinos que aún continúan fuera de sus viviendas. Un total de 32 personas del Barrio Alto del municipio malagueño de Benaoján que permanecían desalojadas por las intensas lluvias y el riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque ya pueden volver, salvo dos inquilinos.

La autorización se produce tras la valoración técnica de los inmuebles, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que precisan que un edificio sigue bajo supervisión técnica.

Así, según han informado las citadas fuentes andaluz, la agrupación local de voluntarios de Protección Civil se encargará del traslado y realojo de la población.

Por último, han explicado, además, que también se desactiva ya el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Ronda, que ha permanecido instalado en la ciudad del Tajo desde el comienzo del temporal.