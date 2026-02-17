El aislamiento ferroviario de Málaga golpea al sector hotelero: más de 300 millones de euros menos en reservas

El aislamiento ferroviario que continúa afectando a la provincia de Málaga se ha dejado notar en el sector hotelero. La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) ha advertido de que se han registrado pérdidas superiores a los 300 millones de euros en cuanto a reservas en alojamientos turísticos y un deterioro creciente de la demanda, especialmente del turista nacional.

Así lo ha puesto en la reciente Comisión Permanente del Foro de Turismo Costa del Sol, reunida en la sede de Turismo Costa del Sol, donde se mostró la máxima preocupación por el retraso en la reanudación de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz, que mantiene a la provincia sin conexión ferroviaria total de alta velocidad y sin fecha oficial de restablecimiento.

Caída de hasta un 20% de reservas

Según las estimaciones de Aehcos, la ralentización de la demanda turística en el primer trimestre del año y hasta la primera decena de Abril está provocando una caída de las reservas de entre el 15% y el 20%, lo que supone más de 300 millones de euros en pérdidas de demanda del alojamiento turístico en la provincia.

La más afectada es Málaga capital, que registra una afectación superior al 20% Le sigue el interior, que se sitúa entre el 15% y el 20% y la costa por debajo del 15%.

Perdida significativa del turismo nacional

“Teniendo en cuenta que los meses de enero, febrero y marzo suponen el 21% del impacto total anual del sector del alojamiento turístico, las previsiones de negocio para el primer trimestre del 2026 se estimaban en unos 1.750 millones de euros a finales de diciembre del pasado año. Sin embargo, teniendo en cuenta la ralentización de la demanda para los tres primeros meses del año y hasta Semana Santa, actualmente las previsiones arrojan un descenso de entre el 15 y el 20%", ha precisado José Luque, presidente de Aehcos.

La pérdida más notoria es la del mercado nacional, que ronda los 255 millones de euros, un 80% del total. En cuanto al turista internacional, suma alrededor 45 millones de euros de pérdidas.

Consecuencias del temporal

La crisis ferroviaria no ha sido la única responsable de esta caída, también los temporales registrados las últimas semanas han afectado al sector. Tal y como recoge el informe presentado por José Luque, presidente de Aehcos ante la Comisión Permanente del Foro de Turismo Málaga Costa del Sol, las precipitaciones de las últimas semanas han provocado una caída de la satisfacción turística y daños en diversos establecimientos hoteleros, especialmente en Ronda y el Valle del Guadalhorce, con una estimación inicial de un millón de euros en pérdidas, además del deterioro de senderos y accesos vinculados al turismo activo.

Medidas

Desde AEHCOS reclaman medidas urgentes para restablecer la conectividad y poder recuperar la actividad turística en la provincia. Además, ante los daños ocasionados en las playas por el temporal, profesionales del sector consideran prioritario convocar de forma urgente la Mesa de Playas para coordinar actuaciones de regeneración, estabilización del litoral y planificación a medio y largo plazo, con el objetivo de no comprometer la temporada alta. En este sentido, José Luque ha recordado que las playas son uno de los “principales activos del destino por lo que se requieren actuaciones estructurales urgentes, ya que su deterioro compromete la competitividad de la Costa del Sol, sobre todo de cara al verano”.

Situación ferroviaria en Andalucía

La suspensión de más de 31.000 plazas diarias de tren en el corredor Madrid–Andalucía, el incremento del tiempo de viaje de dos horas y media a más de seis por carretera y más de cinco horas con la intermodalidad, y la falta de certidumbre sobre la reapertura están reduciendo la competitividad del destino y frenando especialmente las escapadas cortas, el turismo urbano y el segmento MICE. El ritmo de entrada de reservas muestra además una desaceleración cercana al 30% en los primeros meses del año.