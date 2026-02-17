Vuelve el AVE a Andalucía, salvo con entre Madrid y Málaga: hay que esperar hasta marzo por las reparaciones de Adif

Los operadores ferroviarios Renfe e Iryo han anunciado este martes que retoman sus servicios en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras un mes de reparaciones por el accidente de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 pasajeros de los trenes Iryo y Alvia que colisionaron tras el descarrilamiento del primero.

Adif ha autorizado que se reanude la circulación tras finalizar los trabajos de reparación de la infraestructura que quedó dañada tras el accidente y después de haber realizado "las pruebas técnicas necesarias para garantizar la seguridad" así como "las pruebas de comprobación de señalización".

Servicios de alta velocidad que empiezan a operar

En concreto, Renfe restablece desde hoy el servicio desde Madrid a Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería, que recuperan sus circulaciones habituales.

Sin embargo, el operador detalla que en la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se efectuará en tren, excepto el tramo Córdoba-Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan de transporte alternativo por carretera.

Málaga - Madrid, a la espera

Por su parte, el trayecto Madrid-Málaga "no recuperará su operativa normal" hasta "inicios de marzo" por la "demora en los trabajos de Adif". En este sentido, a partir de este miércoles, Renfe activará un plan alternativo de transporte que incluye "un traslado por carretera entre Antequera y Málaga" para "paliar las molestias causadas por el corte en la línea" por la caída de un muro de contención.

Por último, la operadora recuerda que todos los viajeros afectados por la interrupción del servicio Madrid-Andalucía en los últimos días han podido cambiar el billete u obtener un reembolso "sin coste adicional".

Esta suspensión del servicio de alta velocidad entre Madrid y Málaga está ocasionando pérdidas millonarias para el sector turístico de Málaga. En la capital las reservas hoteleras han caído hasta un 20%, al igual que en los municipios del interior, mientras que en el resto del litoral el descenso es sensiblemente inferior, de entre el 5% y el 8%. Otros servicios complementarios alegan pérdidas incluso por encima del 60%.

De hecho, la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han reclamado este lunes en Málaga al Gobierno central una fecha "exacta, real y cierta" para el restablecimiento de la línea de Alta Velocidad con Madrid. En este tiempo de supresión del AVE, según sus cálculos, Andalucía ha perdido unos 880.000 potenciales viajeros que usan este servicio (31.000 al día), de los unos 250.000 corresponden a Málaga.

Iryo también reanuda las operaciones

Iryo tambien retomará este martes sus operaciones comerciales en la línea Madrid-Sevilla, coincidiendo con la fecha de reapertura comunicada por Adif, según han informado fuentes de la empresa.

En concreto, la compañía fletará "14 circulaciones diarias", distribuidas en siete servicios de ida y siete de vuelta.

Esta programación incluye también los "servicios transversales Barcelona-Sevilla" con cuatro viajes diarios, dos de ida y dos de vuelta.

La empresa ferroviaria ha comunicado que los "horarios actualizados ya pueden consultarse en los canales habituales de venta, así como en la página web".

El primer trayecto Madrid-Sevilla contará con la compañía del consejero delegado de la empresa y parte del equipo directivo que acompañarán a la tripulación.