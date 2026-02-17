Aviso a las familias de Málaga: el mayor parque de aventuras de Andalucía está en esta ciudad costera y tiene tirolinas, juegos entre árboles y circuitos

El mayor parque de aventura de Andalucía está en la provincia de Málaga y cuenta con toda clase de juegos, tirolinas, saltos al vacío y circuitos entre árboles disponibles para adultos y niños de todas las edades.

Este entorno que se presenta como el plan perfecto para disfrutar en familia o entre amigos es Aventura Amazonia Marbella, un parque en plena naturaleza situado en el corazón de la Costa del Sol, en la zona marbellí de Elviria, a apenas 500 metros de la playa.

"Es el mayor parque de aventura de Andalucía, y uno de los parques temáticos de referencia en la Costa del Sol", señalan desde el propio parque de atracciones, que ofrece a niños y adultos 103 juegos entre las copas de los árboles, así como 24 tirolinas repartidas en los seis circuitos que componen el parque.

La tirolina más grande entre árboles, en Marbella

Entre ellos, se encuentran los de MiniKids, Kids, Explorador, Jungla, Aventura y Deportivo, diferenciados entre sí por la dificultad del recorrido y la edad recomendada para su realización.

A estos se suman otros tres circuitos especializados para la iniciación de los asistentes, lo que permitirá que puedan disfrutar de la experiencia de la forma más completa y segura posible.

Y entre las tirolinas que se distribuyen por el parque, destaca una en especial que se presenta como la mayor tirolina entre los árboles de toda Andalucía, con 240 metros de longitud en su recorrido.

Una caída de 12 metros en este parque entre árboles

Además, el parque también cuenta con un 'Monkey Jump', un salto al vacío en el que los más atrevidos podrán enfrentarse al vértigo con una caída desde 12 metros de altura.

Curso de iniciación para entrar en este parque temático de Málaga

Con la entrada a este recinto, los asistentes pueden disfrutar de un máximo de tres horas de "emoción y adrenalina" en todos los circuitos, tirolinas y atracciones que deseen, "tantas veces como quieran en ese tiempo".

Pero, antes de ello, deberán realizar un curso de iniciación de entre 15 y 30 minutos, en el que harán circuitos especiales de práctica para que todos los participantes, tanto adultos como niños, aprendan las nociones básicas para disfrutar de la jornada.

Precios del parque de aventuras más grande de Andalucía

Las tarifas para disfrutar de esta experiencia de aventura y naturaleza dependen de si se accede al lugar en temporada alta, es decir, Semana Santa y los meses de julio y agosto; o el resto del año, que se considera temporada baja.

Los precios para los adultos y niños desde 16 años es de 24 euros en temporada baja y 27 euros en alta; mientras que los juniors, es decir, los menores de 16 años y desde 1,35 metros, tendrán que pagar 22 euros en temporada baja y 25 euros en alta.

Los niños desde 6 años y entre 1,15 y 1,34 metros deberán abonar 20 euros en temporada baja y 23 euros alta; y los 'minikids', los niños de 3 a 6 años, que deberán estar acompañados de un adulto, tendrán que pagar 10 euros en la temporada baja y 12 euros en la alta.