Burka en edificios municipales: Vox registra en varios ayuntamientos de Málaga una propuesta para prohibirlo

Vox registrará en distintos ayuntamientos de la provincia de Málaga una moción para regular el acceso y la permanencia en dependencias municipales en aquellos casos en los que se oculte total o parcialmente el rostro.

La iniciativa ya ha sido registrada en los ayuntamientos de Málaga capital, Fuengirola, Alhaurín el Grande, Torremolinos, Rincón de la Victoria y Manilva, y será presentada próximamente en municipios como Marbella, Benalmádena y Vélez-Málaga, así como en el resto de localidades donde Vox cuenta con representación.

La moción señala que las dependencias municipales son espacios administrativos en los que se realizan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al ciudadano, se gestionan datos personales y se deben garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para los usuarios como para los empleados públicos.

Mujeres con burka. / l.o.

"Seguridad de las personas"

En este marco, Vox subraya que "la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible. Estando directamente relacionada con la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desarrollo del servicio público".

La propuesta alude a prendas que cubren total o parcialmente el rostro, "como el niqab o el burka", y sostiene que su uso "impide objetivamente la identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas mencionadas".

Por ello, Vox plantea que no se permita el acceso o la permanencia en dependencias municipales a personas que porten prendas que oculten total o parcialmente el rostro, "incluyendo expresamente el burka y el niqab".

Excepciones

La medida se aplicaría con carácter general, "con independencia del origen, motivación o significado de la prenda, e incorporaría excepciones para supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral".

El presidente de Vox Málaga, Antonio Sevilla, califica la iniciativa de "sentido común", al considerar que "es lógico mostrar el rostro en el momento en el que se va a realizar un trámite administrativo".

"¿Qué pasaría si todos fuéramos con la cara cubierta?", ha planteado Sevilla, quien ha advertido de que, además de facilitar posibles suplantaciones de identidad, "se pondría en riesgo la seguridad de los trabajadores municipales y del resto de usuarios".