Las cooperativas 'agro' andaluzas lideran la economía social española, con la malagueña Dcoop a la cabeza

Las cooperativas agroalimentarias andaluzas se han consolidado como las entidades más relevantes en la economía social española, según los datos del reciente informe publicado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) recogido por la entidad Cooperativas Agroalimentaria de Andalucía . El estudio sitúa al grupo malagueño Dcoop de Antequera (incluidas filiales como Mercaóleo y Qoretba) a la cabeza de la lista con una facturación conjunta de 2.028,54 millones de euros.

Cabe aclarar, no obstante, que Dcoop como compañía cooperativa, sin incluir las cifras de las filiales, se mueve lógicamente en niveles algo más bajos. Así, en 2024, el grupo presidido por Antonio Luque presentó una facturación de 1.554,95 millones de euros (su récord hasta ahora). Para este 2025 se espera que el nivel de facturación baje al entorno de cerca de 1.400 millones debido a la bajada de los precios del aceite, según han precisado a este periódico fuentes de la compañía.

El modelo cooperativo andaluz no solo destaca por su volumen de negocio sino por ser un "actor estratégico en la vertebración y competitividad del sistema agroalimentario nacional", donde las cooperativas ya generan el 70 % del valor de la producción final agraria, según ha informado este martes Cooperativas Agroalimentaria de Andalucía con datos del citado informe.

Diez cooperativas que presentan una facturación conjunta de 5.000 millones

Diez cooperativas que superan en conjunto los 5.000 millones de facturación son la muestra de esta pujanza, encabezadas por Dcoop y seguida de Covap, que supera los 1.000 millones, según un comunicado.

Por sectores, el del aceite de oliva y la aceituna de mesa cuentan con el mayor volumen de negocio, liderado por empresas como Dcoop, Agro Sevilla y Almazara de la Subbética.

Antonio Luque, presidente de Dcoop. / L. O.

El sector de la ganadería y los lácteos tiene un peso fundamental gracias a la cooperativa del Valle de Los Pedroches, Covap, que supera la barrera de los mil millones, con una facturación de 1.005,01 millones de euros.

En cuanto al sector hortofrutícola, es el que tiene mayor número de empresas andaluzas, destacan cooperativas de Almería, Granada y Huelva como Única Group (496,29 millones), Vicasol (320,25), SCA Casi (298,53 millones), Murgiverde (272,16) y Onubafruit (251,65).

Trops lidera los subtropicales andaluces

En el caso de las frutas tropicales, Andalucía lidera este nicho a través de la malagueña SAT Trops, que registra una facturación de 268,66 millones de euros, posicionándose como la segunda Sociedad Agraria de Transformación con más ingresos a nivel nacional.

Por último, destaca el sector de los servicios y suministros para el campo, con entidades como Suca, que factura 264,28 millones de euros.

En conjunto, estos sectores son el motor de la economía social andaluza, donde las cooperativas agroalimentarias representan el 30% de las ventas netas de la industria alimentaria española.