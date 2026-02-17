Los daños en las playas recrudecen el debate político en la Costa del Sol

El debate político en la Costa del Sol se ha recrudecido en los últimos días con los daños millonarios en las playas como telón de fondo. La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y regidora de Torremolinos, Margarita del Cid, ha lamentado que el Gobierno central no invierta en materia de regeneración de manera urgente, pero el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha negado esa supuesta dejación de funciones.

Del Cid avanzó este lunes que su formación presentará «una batería de mociones en los ayuntamientos y la Diputación para exigir al Gobierno que deje a los consistorios de la provincia destinar el superávit municipal a inversiones que palien los efectos del temporal ante el abandono sanchista». La alcaldesa torremolinense califica de «auténtica hecatombe, que no se veía desde hace décadas por la intensidad de los temporales», la situación generada por el reciente enjambre de borrascas.

La dirigente del PP pide a Sánchez que no se olvide de la reparación de establecimientos de playa y chiringuitos, así como del mobiliario urbano y el saneamiento. Y ha cifrado en más de 670.000 euros los daños que sólo en las playas de Torremolinos. Habrá que reponer pasarelas, sustituir equipamientos como duchas y torretas de salvamento, pero también alquilar maquinaria pesada para el movimiento de arena.

Javier Salas ha replicado que el Gobierno central actuará, «como ha venido haciendo en los últimos años, ante situaciones de fuerte oleaje o temporales, en las zonas en las que sea necesario». Y ha reiterado que los técnicos actualmente evalúan los daños. Pero incide en que la problemática actual pasa por el exceso de aporte de sedimentos en los ríos y arroyos a las playas, en especial cañas y suciedad».

Explicó a Margarita del Cid que la limpieza de playas es «competencia de los ayuntamientos, así como la limpieza de los cauces de ríos y arroyos a su paso por núcleos urbanos». Y ha repasado todas las actuaciones en materia de estabilización que lleva impulsadas el actual Ejecutivo del PSOE, frente al «abandono que hubo durante el Gobierno del PP». Y, como apuntó a través de este periódico, el pasado año se ejecutó para la provincia el «mayor contrato de mantenimiento y mejora de playas de toda la historia», con 2,1 millones.

Por su parte, VOX catalogó de derroche los aportes de arena en Torremolinos y Benalmádena, al tiempo que exigió un plan integral para proteger las playas de la provincia tras los temporales. Así quiere que se ponga fin «a décadas de parches» y de nuevos gastos recurrentes.