Este desconocido pueblo de la Serranía de Ronda tiene los mejores espárragos y ofrece catas, cocina en directo y excursiones este fin de semana

El espárrago triguero y la tagarnina, conocida también como cardo o cardillo, dos productos fundamentales de la gastronomía andaluza, serán los protagonistas de la fiesta gastronómica que celebrará este sábado el municipio malagueño de Montecorto, situado en el corazón de la Serranía de Ronda.

Será este sábado cuando se lleven a cabo las II Jornadas Gastronómicas del Espárrago Silvestre y la Tagarnina, con la que el municipio busca poner en valor la cocina tradicional y celebrar "lo mejor de nuestra tierra, del campo a la mesa".

La fiesta gastronómica tuvo que aplazarse por el temporal

Una cita que estaba prevista para el pasado 7 de febrero, pero que tuvo que ser aplazada hasta este próximo sábado 21 de febrero por el temporal que afectó a toda la provincia y que llevó a los habitantes de la vecina Grazalema a trasladarse, entre otros lugares, a Montecorto, que se volcó con sus conciudadanos.

Ahora, este municipio de orígenes prehistóricos situado en la ladera del montañoso cerro Malaver se prepara para llenar de actividades y gastronomía cada uno de sus rincones y servir de punto de encuentro entre productores, cocineros y visitantes.

"Las II Jornadas Gastronómicas del Espárrago Silvestre y la Tagarnina se han hecho esperar un poquito, pero lo que viene va a ser espectacular", ha señalado el propio Ayuntamiento de Montecorto sobre este evento.

Cocina en directo y catas en Montecorto

Para ello, ha programado un amplio programa de actividades, que incluye sesiones de cocina en vivo y 'showcooking', en los que los asistentes podrán aprender los secretos de los mejores platos tradicionales.

A esto se suman sus catas de vino, las actuaciones de música en directo que se celebrará en el municipio y el mercado que se instalará con puesto agro-artesanales para que los vecinos y visitantes puedan adquirir "lo mejor de nuestra artesanía y productos locales".

De igual modo, los asistentes disfrutarán de servicios en barra con toda clase de bebidas y bocados, así como salidas al campo para disfrutar del entorno privilegiado en el que se encuentra Montecorto.

Además, se podrán degustar algunas de sus más destacadas propuestas gastronómicas, como sus populares buñuelos de espárragos o la tagarnina 'esparragá'.

Dónde se celebrará las jornadas gastronómicas de Montecorto

El epicentro de todas estas actividades será el campo de fútbol de Montecorto, donde se instalará una carpa que albergará la mayoría de iniciativas y eventos.

Además, los visitantes pueden aprovechar su traslado a este municipio serrano para disfrutar de su amplia riqueza natural y patrimonial, en el que descubrirán huellas de todas las culturas que han poblado Andalucía a lo largo de los milenios.

Así, en su extensión pueden encontrar una necrópolis romana, un espectacular teatro romano o un castillo árabe, que son solo algunos de los tesoros que guarda este municipio situado junto al Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Qué ver en Montecorto, en plena Serranía de Ronda

De ese modo, entre sus hitos naturales destaca el Dolmen del Chopo, una necrópolis que se remonta al Neolítico, y las ruinas de Acinipo, situadas a 15 kilómetros del centro de Montecorto, donde aún se conserva parte de su anfiteatro tallado en la roca.

A estos se suman su Castillo del Moral y la Torre de Audita, de la época árabe, los miradores de su entorno, la Fuente del Dolmen, la acequia Benito o la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, patrona de Montecorto.