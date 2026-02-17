Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AdamuzAlta Velocidad a MálagaSuicidio en BenalmádenaTerralHotelesMálaga CFPozosSalario mínimoPueblo de Málaga
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido en Ronda por intercambiar pornografía infantil tras hacerse pasar por una menor

Un joven de 21 años ha sido arrestado en Ronda tras falsear su identidad en una red social y enviar fotos a una chica de otra menor desnuda

Imagen de un agente de Policía Nacional frente a un ordenador.

Imagen de un agente de Policía Nacional frente a un ordenador. / POLICÍA NACIONAL

La Opinión

Ronda

Un hombre de 21 años ha sido detenido en Ronda tras hacerse pasar por una menor y enviar imágenes de otra chica desnuda.

La investigación se inicia a raíz de una denuncia que pone de manifiesto que un hombre se hacía pasar por una menor, habría contactado con otra joven a través de una red social y, tras intercambiar mensajes con ella, le habría enviado fotos de una tercera chica, también menor.

Imágenes de una menor desnuda

El grupo operativo de la Comisaría de Ronda dio inicio a las investigaciones a raíz de una denuncia en la que se relataba cómo, tras un perfil de una red social, y creyendo una menor que mantenía conversaciones con otra joven como ella, al otro lado de la pantalla alguien le proponía enviarle fotos de una menor desnuda, ajena a este vinculo.

Según han indicado, la denunciante, por la forma de expresarse a través de los distintos mensajes, sospechó que quién había al otro lado podría ser un hombre y le manifestó que no quería recibir esas fotos. No obstante, le fueron remitidas.

Gracias a las labores policiales se logró identificar a la menor protagonista de dichas fotografías. Los agentes pudieron localizarla y oírla en declaración. En sus manifestaciones afirmó que, hace un año había contactado con ella otra "supuesta" niña con la que intercambió mensajes.

Finalmente, la persona que había detrás de ese perfil comenzó a extorsionarla para que enviase fotos y videos desnuda. Al mismo tiempo, el detenido supuestamente le mandó fotos de él desnudo.

A raíz de sus manifestaciones se inician las gestiones tendentes identificar y localizar a la persona que había tras estos hechos, todo ello "con la dificultad añadida de que toda la información relatada estaba borrada por las partes implicadas, tanto víctimas como autor", han indicado.

Noticias relacionadas y más

Los agentes lograron detener a un joven, de 21 años, al que se le imputa un delito de pornografía infantil, hechos por los que fue puesto a disposición judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  3. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  4. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  5. Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
  6. Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
  7. El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros
  8. La Málaga que se vacía por dentro: la huida silenciosa de los jóvenes

‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo', la nueva exposición de Fundación Unicaja que incluye cuadros restaurados desde el siglo XVI

‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo', la nueva exposición de Fundación Unicaja que incluye cuadros restaurados desde el siglo XVI

Luz verde a un nuevo ámbito de Churriana con cerca de 300 nuevas viviendas, 100 de ellas protegidas

Luz verde a un nuevo ámbito de Churriana con cerca de 300 nuevas viviendas, 100 de ellas protegidas

Más de 80.000 trabajadores de Málaga se beneficiarán de la subida del SMI: ¿en qué sectores hay más incidencia?

Más de 80.000 trabajadores de Málaga se beneficiarán de la subida del SMI: ¿en qué sectores hay más incidencia?

Detenido en Ronda por intercambiar pornografía infantil tras hacerse pasar por una menor

Renfe recupera el servicio Málaga-Madrid, con conexión con Antequera en autobús

Renfe recupera el servicio Málaga-Madrid, con conexión con Antequera en autobús

¿Sabías que en Málaga existe una iglesia del siglo IX tallada en piedra que puedes visitar hoy mismo? Resistió a décadas de batallas

¿Sabías que en Málaga existe una iglesia del siglo IX tallada en piedra que puedes visitar hoy mismo? Resistió a décadas de batallas

La OTAN acude al foro de satélites SSSIF de Málaga para trasladar a las empresas sus necesidades tecnológicas

La OTAN acude al foro de satélites SSSIF de Málaga para trasladar a las empresas sus necesidades tecnológicas

El turismo de congresos deja en Málaga 284,6 millones en 2025 y supera los 2.200 eventos

El turismo de congresos deja en Málaga 284,6 millones en 2025 y supera los 2.200 eventos
Tracking Pixel Contents