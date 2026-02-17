Detenido en Ronda por intercambiar pornografía infantil tras hacerse pasar por una menor

Un hombre de 21 años ha sido detenido en Ronda tras hacerse pasar por una menor y enviar imágenes de otra chica desnuda.

La investigación se inicia a raíz de una denuncia que pone de manifiesto que un hombre se hacía pasar por una menor, habría contactado con otra joven a través de una red social y, tras intercambiar mensajes con ella, le habría enviado fotos de una tercera chica, también menor.

Imágenes de una menor desnuda

El grupo operativo de la Comisaría de Ronda dio inicio a las investigaciones a raíz de una denuncia en la que se relataba cómo, tras un perfil de una red social, y creyendo una menor que mantenía conversaciones con otra joven como ella, al otro lado de la pantalla alguien le proponía enviarle fotos de una menor desnuda, ajena a este vinculo.

Según han indicado, la denunciante, por la forma de expresarse a través de los distintos mensajes, sospechó que quién había al otro lado podría ser un hombre y le manifestó que no quería recibir esas fotos. No obstante, le fueron remitidas.

Gracias a las labores policiales se logró identificar a la menor protagonista de dichas fotografías. Los agentes pudieron localizarla y oírla en declaración. En sus manifestaciones afirmó que, hace un año había contactado con ella otra "supuesta" niña con la que intercambió mensajes.

Finalmente, la persona que había detrás de ese perfil comenzó a extorsionarla para que enviase fotos y videos desnuda. Al mismo tiempo, el detenido supuestamente le mandó fotos de él desnudo.

A raíz de sus manifestaciones se inician las gestiones tendentes identificar y localizar a la persona que había tras estos hechos, todo ello "con la dificultad añadida de que toda la información relatada estaba borrada por las partes implicadas, tanto víctimas como autor", han indicado.

Los agentes lograron detener a un joven, de 21 años, al que se le imputa un delito de pornografía infantil, hechos por los que fue puesto a disposición judicial.