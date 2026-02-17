Violencia
Detenidos en Marbella por golpear y atracar a un hombre y por asaltar una casa de citas
En el primer asalto lograron un botín de 500 euros en efectivo, mientras que en el segundo también consiguieron móviles y un reloj de lujo | Uno de los arrestados ha ingresado en prisión
La Policía Nacional de Marbella ha detenido a dos de los supuestos autores y partícipes en robos con violencia en intimidación, delito contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, al presuntamente atracar y golpear a un hombre en la calle y por el asalto a una casa de citas. Para uno de ellos se decretó el ingreso en prisión. La Comisaría Provincial de Málaga informó ayer de que el primer caso investigado fue el de un hombre que fue atracado en vía pública por cuatro individuos y, tras intimidarle con un arma blanca, le propinaron golpes y puñetazos para sustraerle la cartera que contenía 500 euros en efectivo.
El siguiente objetivo fue una casa de citas. Los cuatro individuos , esta vez encapuchados, asaltaron «con gran violencia» la vivienda sustrayendo una suma importante de dinero en efectivo, móviles y un reloj de lujo. Según los investigadores, en ambos hechos utilizaron el mismo modo de locomoción para darse a la fuga. El vehículo fue localizado horas después por efectivos policiales que, cuando se disponían a interceptarlo, se dio a la fuga iniciándose una persecución. Finalmente, lo encontraron abandonado y sin ocupantes y hallaron en su interior un arma de fuego y una bolsa con una sustancia estupefaciente, al parecer cocaína. Los investigadores pertenecientes a los grupos 2 y 4 de la UDEV de la Brigada Local de Policía Judicial de Marbella se hicieron cargo de la investigación y de realizar las gestiones oportunas para el total esclarecimiento de los hechos, así como recabar los datos que permitieran la identificación de los autores.
Una vez identificados dos de ellos, los funcionarios aunaron esfuerzos en determinar su localización para proceder a su detención. Realizaron gestiones que dieron sus frutos en fechas recientes. A los detenidos se les investiga por los delitos robo con violencia e intimidación, contra la salud pública y tenencia ilícita de armas, ingresando en prisión uno de ellos.
- Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
- El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros