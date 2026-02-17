La Diputación refuerza al Consorcio de Bomberos de Málaga con 12 nuevos vehículos

La Diputación de Málaga ha incorporado doce nuevos vehículos a la flota del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) para reforzar su capacidad de respuesta, después de que cerrara 2025 con un récord de 4.592 intervenciones. La inversión destinada a esta ampliación asciende a 1.245.090 euros, según ha informado la institución provincial.

La nueva dotación está compuesta por seis todoterreno 4x4, diseñados para operar en inundaciones y en terrenos de difícil acceso; una unidad química, equipada para la intervención en incidentes con sustancias peligrosas —químicas, biológicas o radiológicas— e incluyendo equipos específicos de protección y medición; y cinco furgonetas 4x4 para personal y carga, destinadas a renovar los vehículos de apoyo.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha avanzado que en 2026 se sumarán otros 3,1 millones de euros en inversiones para el Consorcio. De esa cantidad, 1,73 millones se destinarán a renovar el vestuario y los equipos de protección individual, con la adquisición de 400 trajes para incendios estructurales y 800 para incendios forestales y rescate técnico, además de prendas y material de seguridad como guantes, cascos y gafas. El plan incluye también la compra de una unidad logística para inundaciones, un camión especial 4x4 de hasta 15 toneladas, y un camión carrozado como puesto de mando con tecnología avanzada de comunicaciones por radio, telefonía y datos vía satélite.

El presidente provincial ha recordado que también está en marcha la incorporación de una escala de 54 metros para rescates en altura, equipada con ascensor para evacuar sin necesidad de descender toda la escalera. Y ha anunciado próximas licitaciones por 2,5 millones de euros para adquirir dos bombas rurales pesadas, una escala articulada de 32 metros y un furgón de salvamento vario.

Salado ha subrayado que desde 2019 se han impulsado inversiones por más de 36 millones de euros para la construcción de nuevos parques, la modernización y ampliación de la flota y la dotación de nuevos equipos, materiales y herramientas.

En el apartado de infraestructuras, este año se han presupuestado 4,4 millones de euros para las obras de los nuevos parques de Álora-Pizarra y Rincón de la Victoria y para iniciar la reforma del parque de Coín. Además, en 2026 se licitarán las obras de reforma del parque de Vélez-Málaga, con 2,5 millones.

El Consorcio Provincial de Bomberos ya supera los 400 efectivos y prevé la incorporación mediante Oferta Pública de Empleo de 21 nuevos bomberos, con los que se reforzará la plantilla operativa.

El CPB presta servicio a 98 de los 103 municipios de la provincia a través de 14 parques y atiende a una población cercana a 800.000 habitantes, cifra que se incrementa notablemente durante el verano.