El gigante de juego online Betsson elige el edificio de oficinas Ágora de Málaga para abrir su sede en España

El edificio de oficinas Ágora de Málaga, propiedad del Grupo Insur y situado junto al Polo Digigal de Tabacalera, sigue sumando compañías tecnológicas a su elenco de inquilinos tras las llegadas ya anunciadas estos últimos meses de OnecoWork e Ionik Technologies. El inmueble acaba de incorporar al operador global de casino online y apuestas deportivas Betsson Group, como nuevo alojado, según ha anunciado este martes la consultora Savills, que ha asesorado la operación. Betsson ocupará un espacio de aproximadamente 3.000 metros cuadrados distribuidos entre las plantas cuarta y quinta, que dispone de una terraza con vistas al mar, y que será exclusiva para esta empresa especializada en el segmento iGaming.

La apertura de esta oficina (la primera con la que va a contar Betsson en España y que será su sede en el país) supone "un paso relevante" dentro del desarrollo de este grupo en España, "siempre en línea con su crecimiento internacional", según ha explicado Savils este martes.

Fundada en 1963, Betsson Group es una empresa operadora global líder en apuestas deportivas y juegos al azar en línea, que opera a través de diversas marcas galardonadas, incluida su marca insignia, Betsson. Cuenta con más de 2.800 empleados ubicados en Europa, Sudamérica, Asia y Norteamérica. Su empresa matriz, Betsson AB, cotiza en el Nasdaq Stockholm Large Cap.

Con tecnología propia y una amplia gama de productos, Betsson ofrece sus servicios tanto de forma directa a los jugadores (B2C) como a través de socios comerciales (B2B).

"Refuera el liderazgo de Málaga como hub de innovación"

"La llegada de Betsson refuerza el liderazgo de Málaga como hub de innovación, tecnología y talento internacional, y confirma que edificios de oficinas de última generación son clave para afianzar el atractivo de la ciudad para compañías globales que buscan conectividad, calidad de vida y espacios de trabajo de primer nivel", ha comentado la responsable de oficinas en Savills Andalucía, Aranzazu García.

Savills destaca el "excelente momento" que vive el mercado de oficinas en Málaga, "impulsado por una demanda muy activa y por la consolidación del litoral oeste como la nueva área prime de la ciudad".

"La visión del grupo es brindar la mejor experiencia al cliente en la industria. Un pilar fundamental de su estrategia es la sostenibilidad, ya que asumir la responsabilidad hacia los clientes, empleados y comunidades es esencial para garantizar un negocio exitoso y duradero", recuerda la compañía.

Betsson ha elegido así Ágora (el primer edificio de oficinas construido en 15 años en Málaga) para establecer su primera oficina en España. Savills aifrma que este "hito estratégico" subraya la capacidad de Málaga para atraer "empresas globales que buscan innovación, talento y calidad de vida", consolidando el "dinamismo" del mercado malagueño y reforzando su posicionamiento como "destino corporativo de referencia" en España y Europa.

Savills destaca que la terraza de la que disfrutrá Betsson supone un "valor diferencial que contribuye a mejorar la experiencia y el bienestar en el entorno de trabajo". Y añade que la llegada de esta empresa refuerza la "creciente presencia" de compañías tecnológicas y digitales en Málaga.

Según la consultora, el espacio responde a estándares de calidad que "fomentan la colaboración, la creatividad y el bienestar en el entorno laboral", en línea con la filosofía de Betsson Group de crear "lugares de trabajo de alta calidad presentes en todas sus oficinas, un enfoque que ha recibido numerosos reconocimientos internacionales".

Ágora, a punto de finalizar sus obras

El edificio Ágora de Insur, a punto de finalizar las obras, albergará a grandes compañías internacionales, especialmente del sector tecnológico, así como a un operador de espacios flexibles de primer nivel, consolidándose como un hub empresarial de alto valor añadido.

El inmueble anunció en diciembre la llegada de su primer inquilino, OnecoWork, y en enero la de Ionik Technologies.