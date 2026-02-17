‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo', la nueva exposición de Fundación Unicaja que incluye cuadros restaurados desde el siglo XVI

La luz como hilo conductor de la historia del arte desembarca en Málaga. La Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presentan en el Centro Cultural Fundación Unicaja la exposición ‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo’, un recorrido que abarca desde el siglo XVI hasta el XVIII y que propone una lección visual sobre el Siglo de Oro y la evolución de la pintura europea.

La muestra, de 81 obras en total, se inaugura este martes 17 de febrero en su sede de la Plaza del Obispo. Reúne obras procedentes de la histórica institución madrileña y forma parte del marco de colaboración entre ambas entidades. Un recorrido por obras de primera categoría que no solo reúne a autores de renombre, sino que da cabida a otros pintores no tan conocidos por el gran público como Leandro Bassano o Vicente Carducho.

De Guido Reni a Murillo: la pintura como relato de la luz

‘El viaje de la luz’ no es un título al azar. La exposición toma la luz como eje narrativo para explicar cómo los grandes maestros europeos modelaron el cuerpo humano, construyeron espacios, recrearon atmósferas divinas o intensificaron el dramatismo de las escenas religiosas. Desde la intensidad del claroscuro hasta la luz que envuelve paisajes y naturalezas, la muestra despliega la enorme variedad técnica y conceptual que define la pintura entre los siglos XVI y XVIII.

El recorrido arranca en el contexto del Siglo de Oro, entendido no como un periodo cerrado, sino como un proceso cultural amplio en el que la pintura adquiere un protagonismo particular frente a otras artes, como la escultura o la arquitectura. En este recorrido, las escenas religiosas, los retratos y las composiciones donde la iluminación no es un mero recurso estético, sino el propio lenguaje del cuadro.

MLG 17-02-2026.-Fundación Unicaja y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presentan su nueva exposición 'El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo' en un acto en el que participan el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna; el director del proyecto y académico delegado del Museo, Calcografía y Exposiciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Víctor Nieto, y la comisaria Mercedes González de Amezúa / Álex Zea / LMA

En este sentido, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la presenta como una auténtica “colección de colecciones”, configurada a lo largo de casi tres siglos. Maestros flamencos, italianos y españoles conviven en una exposición diversa que permite comprender la riqueza cultural y artística que guarda la institución.

Las restauraciones han devuelto el esplendor original

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es el trabajo de restauración realizado expresamente para esta exposición. Varias obras han recuperado una calidad que había permanecido oculta durante años, devolviendo al espectador matices, contrastes y efectos luminosos que hoy pueden apreciarse en toda su dimensión. Uno de ellos, el cuadro que da portada a la exposición, 'El Ángel de la Guarda' del pintor español Claudio Coello. Esta obra fue toda una sorpresa para sus restauradores, en palabras de la propia comisaría de la colección, Mercedes González de Amezúa.

La intervención de los restauradores ha permitido rescatar cuadros que habían pasado desapercibidos y que ahora revelan la maestría técnica de sus autores. La luz, precisamente, vuelve a ocupar el lugar central que siempre han tenido estas composiciones.

Málaga como epicentro cultural

Con esta propuesta, la Fundación Unicaja refuerza su papel como referente cultural en Andalucía y su proyección nacional. "Antes este tipo de exposiciones solo podían encontrarse en museos de Madrid", afirma el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna. La llegada a Málaga de fondos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando consolida la ciudad como escenario de grandes exposiciones y acerca al público una parte esencial del patrimonio artístico europeo.

‘El viaje de la luz: de Guido Reni a Murillo’ puede visitarse en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Málaga; en una cita que convierte la luz en protagonista absoluta del relato artístico.