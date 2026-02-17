El Gobierno acuerda limitar los precios de los hoteles de Benaoján y Ronda por los efectos de la borrasca

El Consejo de Ministros ha acordado este martes limitar los precios de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y Extremadura, dos de ellos en Málaga.

Esta medida afecta a los pueblos en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo. En el caso de Málaga, se trata de Benaoján y Ronda, donde ya han comenzado los realojos pero no se han concluido en su totalidad.

Esta limitación temporal, que entrará en vigor este miércoles, estará vigente una semana, hasta el miércoles 25. La medida se aplica en base al real decreto-ley 4/2026 aprobado la semana pasada, también a propuesta de Pablo Bustinduy, que permite al Gobierno de España topar precios de productos o servicios cuando se produzcan acontecimientos extraordinarios como fenómenos meteorológicos, catástrofes naturales o accidentes graves.

Pueblos con el 0,1% de habitantes desalojados

Ante la situación calificada de emergencia tras el paso de la borrasca, se ha aplicado la medida en aquellos municipios en los que hay más de 10 personas desalojadas, representando al menos el 0,1% de la población.

En los establecimientos hoteleros y de hospedaje de estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia. Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera transparente. En caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

Esta medida se adopta de forma preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, especialmente cuando se reactivan las líneas de tren, con el objeto de evitar un posible incremento de precios por parte de plataformas en las que se comercializa los alojamientos.

Municipios en Andalucía y Extremadura

Los pueblos que cumplen con los criterios establecidos son los siguientes: