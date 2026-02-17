La Guardia Civil detecta en un año casi un centenar de pozos y sondeos ilegales en Málaga

La Guardia Civil ha localizado en la provincia de Málaga 97 pozos y sondeos sin autorización para la captación ilegal de aguas. Según ha informado el instituto armado, este dato es fruto de las 168 inspecciones realizadas a lo largo del año pasado para luchar contra la sobreexplotación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en territorio malagueño. Esas inspecciones arrojaron 34 personas investigadas por un total de 23 delitos por usurpación de aguas, contra el medio ambiente y por daños al dominio público hidráulico, todos ellos relacionados con el aprovechamiento ilícito de los recursos.

Los reconocimientos han afectado a diferentes infraestructuras de extracción y/o acumulación de agua (pozos, sondeos y balsas de acumulación principalmente), así como a captaciones directas ilegales desde agua superficial. De la misma forma, las actuaciones han permitido detectar un total de 217 infracciones administrativas en materia de aguas, como extracciones de agua sin autorización o en cantidades superiores a las autorizadas, carecer de contadores volumétricos que marquen los consumos, destinar agua a un uso no autorizado. También se han detectado otro tipo de infracciones como son la apertura de pozos y sondeos, o la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística.

Noticias relacionadas

Actuaciones conjuntas

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga. También han participado el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y de los Guardas Fluviales y agentes de Medio Ambiente de esta misma administración.