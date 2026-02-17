Jornada caótica en la vuelta del AVE: "Llegar a Madrid es una odisea. La desinformación es brutal"

Incertidumbre y retrasos. Así ha sido y está siendo el primer día de la vuelta de trenes desde la tragedia de Adamuz.

La reapertura del corredor de alta velocidad Madrid–Andalucía ha sido parcial, ya que la conexión con Málaga sigue suspendida. Un primer día que ha dejado una jornada caótica y de desinformación para los usuarios, aunque los trenes han operado.

Josemi Sepúlveda, un malagueño afectado por estos retrasos, compró un billete hace semanas que salía desde Málaga rumbo a Madrid a las 09:00 horas de este martes 17 de febrero: "Llegar a Madrid está siendo una odisea", afirma.

“El lunes a las 16:00 horas nos informan a unos sí y a otros no por SMS y correo electrónico de que no iba a haber tren directo, habría que trasladarse a Córdoba y que el trayecto desde Málaga a la capital onubense se haría en autobús, añade.

Malagueños en autobús de camino a Córdoba. / La Opinión

Josemi denuncia el caos y la falta de información durante el proceso: "Te dicen que vas a coger un autobús, pero no te dicen dónde tienes que ir ni dónde está el bus".

Los retrasos por carretera han provocado que no llegue a tiempo a su tren y que lo haya perdido. “Hemos hecho parada en Antequera y ahora estamos tirados en Córdoba. Hemos llegado tarde y el tren ya ha salido, así que nos van a reubicar en otro AVE que sale a las dos de la tarde".

“El viaje en total son ocho horas. La gente está cabreada, porque muchos tenían Málaga–Madrid y de ahí enlazaban a Barcelona, por lo que el billete está desperdiciado. Ahora en Madrid tienen que buscarles un tren”, explica. Según detalla, “te dan dos opciones: el autobús o que te devuelvan el dinero”.

Devolución del dinero

Según las compañías ferroviarias, todos los viajeros han sido previamente informados y el 100% pueden reubicarse, sin coste adicional, en otras circulaciones de la compañía. Aquellos que decidan no viajar podrán solicitar el reembolso íntegro de su billete.

Además, la indemnización adicional varía en función del tiempo de antelación con el que se comunique la cancelación. Si la misma se produce entre uno y cuatro días antes la fecha del trayecto, asciende a un reembolso equivalente al 100% del coste del billete; si se notifica entre cinco y treinta días antes de la fecha del viaje, genera un vale de descuento equivalente al 50% del coste del billete.

Más retrasos

Vuelven a circular los trenes AVE e Iryo entre Córdoba y Madrid. Trenes pasando por Adamuz. / Manuel Murillo Martínez / COR

El caso más destacado es el del Alvia 02075 Cádiz–Madrid, que acumula una demora aproximada de una hora y media, con llegada estimada a las 12:33 horas frente a las 11:07 previstas. También registran retrasos el AVE 02070 Madrid–Sevilla y el AVE 02074 Madrid–Cádiz, con demoras de más de media hora, así como el Iryo 06076 y el AVE 02080 Madrid–Sevilla, ambos con más de diez minutos de retraso.

No obstante, el tren 2661 Sevilla–Madrid ha llegado con siete minutos de adelanto. Las demoras son aún provisionales hasta la llegada definitiva a destino.