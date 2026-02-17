La Junta de Andalucía niega que haya desprotegido 11.700 hectáreas al norte de las rondas

La Junta de Andalucía no ha desprotegido en el documento preliminar de revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) unas 11.700 hectáreas de Málaga capital y varios municipios colindantes, lo que supondría un primer paso para construir en el futuro por encima de la autovía A-7.

Este el principal mensaje que ha trasladado a La Opinión la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental, después de que, a comienzos de mes, este diario diera a conocer tres de las alegaciones contra la medida, presentadas por la Asociación de Amigos del Parque Natural Montes de Málaga.

Las hectáreas en cuestión se encuentran protegidas por el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) y, para esta asociación, habrían sido desprotegidas en el documento preliminar de revisión del POTA, el plan urbanístico andaluz.

Delimitadas en rojo, las 11.700 hectáreas objeto de la polémica, de Málaga capital y municipios colindantes. / La Opinión

El colectivo, además de oponerse, proponía que esas hectáreas fueran reforestadas, para reforzar la seguridad de Málaga y evitar las escorrentías, en un contexto de cambio climático.

Por contra, fuentes de la Consejería de Sostenibilidad Medioambiental responden que, aunque el POTA no identifique «expresamente como infraestructura verde» esas 11.700 hectáreas, «no supone su desprotección automática ni modifica el régimen vigente»; es decir, que están «actualmente protegidas por el POTAUM».

Las mismas fuentes señalan que cualquier revisión, en ese sentido, tendría que abordarse «en el marco de un futuro Plan Subregional», el instrumento competente para definir esos ámbitos.

La Junta hace hincapié además en que el POTA no puede «revisar al detalle el modelo territorial de cada ámbito subregional», y lo único que plantea son «criterios comunes de armonización para materias concretas; pero no altera los suelos protegidos por el POTAUM, que siguen teniendo plena vigencia».

Por último, las mismas fuentes detallan que la denominada ‘infraestructura verde’ responde a la adaptación de una directiva europea y «no constituye una figura de protección ambiental ni sustituye a las protecciones ya existentes en el POTAUM».

Alegaciones

Como informó La Opinión, la Asociación de Amigos de los Montes de Málaga ha presentado tres alegaciones contra esta medida.

La primera de ellas, defiende que la protección «debe ser mantenida», por tratarse de terrenos «dotados de una rica biodiversidad», por lo que proponen que sean «objeto de una operación de reforestación».

La segunda de las alegaciones incide en el valor cultural de estas hectáreas, con un buen número de «tipologías arquitectónicas funcionales y agro-industriales», así como por la riqueza de sus «infraestructuras agrarias».

La tercera alegación resalta que se trata de suelos con pendientes superiores al 35%, que han sido además protegidos por su «elevado riesgo de erosión», «la fuerte escorrentía superficial y peligro recurrente de procesos torrenciales en la zona», además de por la inestabilidad de «laderas y riesgos geotécnicos asociados»; más el riesgo de incendio.