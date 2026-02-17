Luz verde a un nuevo ámbito de Churriana con cerca de 300 nuevas viviendas, 100 de ellas protegidas

La Junta de Gobierno Local ha admitido hoy a trámite la propuesta de planeamiento para el desarrollo del Plan Parcial de Ordenación del SUP-CH.6 ‘Atalaya’, promovido por la Junta de Compensación de este sector, en el que se prevén 296 viviendas, de las que 100 serán protegidas, nuevos equipamientos y más de 31.000 m2 de nuevas zonas verdes en Churriana.

Viviendas y reparto del espacio

En relación al reparto de la edificabilidad, la superficie total del sector es de 81.862 m2 y el avance propone 33.421,51 m2 de techo edificable (un incremento del 27% respecto a la ficha del PGOU y que tendrá que ser justificado en la tramitación del PPO), 22.119,60 m2 de suelo edificable, 31.763,66 m2 de zonas verdes libres, 10.643,21 m2 para equipamiento y 17.335,53 m2 para viario.

En cuanto a número de viviendas, se contempla la construcción de 296 ­–100 protegidas y 196 viviendas libres– con los siguientes parámetros: ordenanza de aplicación: CTP-1; parcela mínima: 70 m2; y altura máxima: planta baja más una (7,50 metros), entre otros.

Este ámbito fue incorporado al PGOU de 2011 como planeamiento aprobado definitivamente por el Pleno en marzo de 2009 con una superficie de suelo urbanizable programado del PGOU-97. Debido a una sentencia dictada en 2015 por incumplimiento en lo dispuesto en el decreto relativo a Policía Sanitaria Mortuoria, para ordenar el ámbito, se debe tramitar un nuevo Plan Parcial.

Anulación del planteamiento anterior

Así, el objeto de este documento de Avance del Plan Parcial es definir las condiciones de ordenación para el desarrollo urbanístico de este sector, de modo que se tengan en cuenta los motivos que determinaron la anulación del planeamiento anterior, la nueva delimitación del yacimiento arqueológico ‘La Tosca’ e incluyendo algunas innovaciones de lo determinado en el PGOU, entre las que se encuentra un incremento del techo edificable de 28.454 m² a 33.421,51 m².

La ordenación propuesta, que deberá desarrollarse en un posterior Plan Parcial de Ordenación (PPO), se considera adecuada desde el punto de vista técnico y ambiental. Prevé mantener la trama urbana del entorno. Asimismo, se destina todo el frente norte del ámbito a espacios libres, garantizando la continuidad de las zonas verdes y evitando la implantación de parcelas residenciales en las áreas de mayor desnivel, donde además se localizan las principales áreas de protección arqueológica.