Málaga sin AVE a Madrid: Iberia amplía el tope de 99€ y Renfe activará un plan alternativo
Los trenes vuelven conectar Andalucía con Madrid, pero la conexión con la capital sigue suspendida por problemas en la infraestructura
El AVE vuelve a circular entre Madrid y Andalucía, tras un mes desde la tragedia de Adamuz (Córdoba). Sin embargo, la normalidad no llega aún a Málaga.
La conexión Madrid–Málaga sigue suspendida, esta vez, por problemas en la infraestructura entre Málaga y Antequera. Durante la semana de borrascas, un alud de tierra se desprendió en el entorno de Álora, dejando las vías completamente enterradas. Unos trabajos que no finalizarán hasta finales de mes. Por lo que, viajar a Madrid continúa siendo una odisea.
Las opciones actuales son por carretera o aire. En este sentido, Iberia ha vuelto a fijar el precio de los billetes con un precio máximo de 99 euros en clase turista. Y lo hará hasta, al menos, el próximo 11 de marzo.
Es la tercera vez que esta aerolínea amplía este descuento que, primero fue hasta el lunes 2 de febrero, más tarde el domingo 15 de febrero y ahora hasta la segunda semana de marzo.
Además, Iberia mantiene las nuevas conexiones que activó con la capital malagueña. Al refuerzo aéreo también se sumó AirEuropa, con siete frecuencias diarias Madrid–Málaga–Madrid. En cuanto a descuentos, esta compañía no fija precio límite, pero las tarifas de estos vuelos parten desde 70 euros.
Trenes y autobús
Renfe activará este miércoles un Plan Alternativo de Transporte que incluye un traslado por carretera entre Antequera y Málaga para paliar las molestias causadas por el corte en la línea a causa del desprendimiento de un muro de contención.
Es decir, un viaje con destino a Madrid se haría de la siguiente manera. Desde Málaga a Antequera será en autobús y una vez en Antequera se podrá continuar el resto del trayecto en AVE. Y a la inversa si el viaje es desde Madrid con destino a Málaga.
Otra opción es el autobús ordinario de Interbus, un viaje directo de unas seis horas y media.
Cuándo vuelve la conexión con Málaga
Adif ya ha puesto fecha para la recuperación completa de la conexión entre Madrid y Málaga. Será a principios de marzo aunque aún no se sabe el día exacto.
Servicios de alta velocidad que empiezan a operar
En concreto, Renfe restablece desde hoy el servicio desde Madrid a Sevilla, Madrid-Cádiz, Madrid-Granada y el Alvia Madrid-Granada-Almería, que recuperan sus circulaciones habituales.
Sin embargo, el operador detalla que en la línea Madrid-Huelva, el primer servicio se efectuará en tren, excepto el tramo Córdoba-Huelva, que se llevará a cabo mediante un plan de transporte alternativo por carretera.
La Junta pide descuentos como Canarias
Respecto a esta situación, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha urgido al Gobierno central a "estudiar la posibilidad" de activar "bonificaciones" en los billetes de avión para la comunidad mientras esta "está aislada", tal y como se hace en Canarias y Baleares por su insularidad, con hasta un 75% de descuento.
