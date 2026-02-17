Málaga estrena terral de invierno tras las borrascas: suben las temperaturas

Después de varias semanas marcadas por mal tiempo, lluvias y viento, Málaga cambia de guion. Este martes llega el llamado terral de invierno, con un ambiente más seco y templado de lo habitual para la época.

"Febrerillo el loco" vuelve a hacer de las suyas: en pleno invierno, la provincia se asoma a una jornada casi primaveral. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) este cambio se debe a una "situación anticiclónica" que va a hacer que haya una "subida térmica".

La Aemet augura que en Málaga capital el termómetro se moverá entre 12ºC de mínima y 24ºC de máxima, con un martes soleado. La suavidad seguirá el miércoles, cuando se esperan 22ºC de máxima.

El repunte térmico se notará también en otros puntos de la provincia. En el interior, localidades como Antequera rondarán los 20ºC este martes, mientras que en el entorno del Guadalhorce, con municipios como Coín o Álora, se esperan valores en torno a 22ºC.

En la Costa del Sol, el ambiente será igualmente templado: Fuengirola y Estepona se moverán alrededor de los 21ºC, y Benalmádena alcanzará los 22ºC.

Más sol el resto de semana

De cara al resto de la semana, la tendencia en Málaga capital es a mantener un tiempo más estable y suave, con máximas que bajarán a valores alrededor de 18–19ºC a partir del jueves, pero sin volver, por ahora, al escenario invernal más frío.