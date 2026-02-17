Con Málaga pide retirar las licencias de discotecas en edificios residenciales del Centro

El debate político vuelve a situar en el Centro el equilibrio entre la actividad económica, el descanso vecinal y la seguridad. El grupo municipal de Con Málaga en el Ayuntamiento defenderá en la próxima Comisión de Economía una moción para que el Consistorio revise y, en su caso, deje sin efecto las licencias de discotecas y salas de fiesta ubicadas en edificios residenciales, al considerar que vulneran el planeamiento urbanístico vigente desde 1997. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, que denuncia desde hace años problemas de ruido, convivencia y seguridad derivados de estos locales.

La portavoz adjunta de la formación, Toni Morillas, sostiene que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997 prohíbe la implantación de discotecas en inmuebles destinados a vivienda y las declara incompatibles con el uso residencial. Sin embargo, critica que el Ayuntamiento ha permitido que continúen funcionando amparadas en autorizaciones concedidas en la década de los noventa.

A juicio de la edil, la aplicación de la normativa ha sido “permisiva”, lo que ha provocado conflictos vecinales recurrentes y situaciones que, según advierte, pueden afectar también a la seguridad de clientes y residentes.

Por ello, la moción plantea abrir un proceso de revisión de oficio de las licencias y establecer un calendario de traslado de estos establecimientos a zonas donde no existan viviendas.

Reactivar y transparentar el Plan de Vigilancia del Ocio Nocturno

El grupo municipal también pone el foco en el Plan Municipal de Vigilancia y Control de Locales de Ocio Nocturno 2023-2025, impulsado tras una iniciativa previa de Con Málaga. Dos años después, aseguran desconocer el balance de actuaciones.

Entre las exigencias figura la publicación detallada de las inspecciones realizadas, sanciones impuestas y resultados por distrito, especialmente en el Centro Histórico. Además, reclaman la puesta en marcha de un nuevo Plan Integral 2025–2027, con inspecciones periódicas obligatorias, coordinación entre áreas municipales y un informe anual público.

La propuesta incluye la creación de una mesa permanente de seguimiento con presencia de vecinos, empresarios y servicios públicos.

Prohibición de bengalas y mayor control de aforos

Otro de los ejes de la iniciativa es el refuerzo de las medidas de seguridad en discotecas. Con Málaga propone modificar la normativa municipal y promover cambios a nivel autonómico para prohibir el uso de bengalas y material pirotécnico en interiores, tras los recientes incidentes registrados en locales de ocio en distintos puntos del país.

Según la formación, en Málaga solo un reducido número de discotecas ha limitado voluntariamente estos elementos. También plantean endurecer sanciones, reforzar el control de aforos y suspender actividades cuando existan riesgos estructurales o de convivencia.

Málaga tiene 112 discotecas con licencia nocturna En la ciudad existen 112 licencias de discotecas y salas de fiesta con autorización para permanecer abiertas durante toda la noche, según información facilitada por el área municipal de Comercio tras una pregunta formulada por el grupo Con Málaga. Sin embargo, la formación señala que el Consistorio no ha precisado cuántos de esos establecimientos podrían verse afectados por una eventual revisión urbanística en aplicación del PGOU de 1997, que prohibió la implantación de discotecas en edificios residenciales. Del total de 112 locales, hay autorizaciones concedidas con posterioridad a la aprobación del Plan General y otras que se ubican en zonas no residenciales, como polígonos industriales, donde no se registran conflictos vecinales significativos. La incógnita está en determinar cuántas licencias son anteriores a 1997 y cuántas continúan funcionando en bajos de edificios de viviendas, una información que el Ayuntamiento no ha detallado. Este vacío impide concretar el alcance real de un posible procedimiento de revisión para adaptar las actividades al planeamiento vigente. La mayor concentración de discotecas con licencias antiguas en edificios residenciales se localizaría en el Centro Histórico y su entorno, además de zonas como La Malagueta y el Ensanche de Heredia. Es especialmente en el Centro donde se acumulan las quejas por ruidos, alteraciones del orden y problemas de convivencia, mientras que en áreas industriales no se reproducen estos conflictos. Otro de los aspectos señalados es que muchas de estas autorizaciones, concedidas en los años noventa, han ido pasando de unos titulares a otros, manteniendo la actividad pese a la entrada en vigor de un planeamiento que declaró este uso incompatible con el residencial.

El respaldo vecinal

Desde la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo, su secretaria de organización, Mónica Reino, advierte de que muchas discotecas operan con licencias concedidas antes de la aprobación del PGOU de 1997 y, por tanto, anteriores a los actuales requisitos en materia de seguridad, accesibilidad y prevención de incendios.

La entidad insiste en que la reubicación de estos locales no solo beneficiaría a los residentes, sino también a los propios usuarios, al trasladar la actividad a entornos más adecuados.

La moción se debatirá este jueves en comisión y volverá a situar en el centro del debate municipal el equilibrio entre actividad económica, descanso vecinal y seguridad en el corazón de Málaga.