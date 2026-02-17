Renfe recupera el servicio Málaga-Madrid, con conexión con Antequera en autobús

La compañía ferroviaria Renfe ha informado de que el servicio entre Madrid y Málaga se recupera este próximo miércoles, 18 de febrero y combinará tren con autobús.

Así lo han informado a través de sus redes sociales, en las que han precisado que debido a los daños en la infraestructura ferroviaria tras el temporal, este se realizará en autobús.

Es decir, un viaje con destino a Madrid se haría de la siguiente manera. Desde Málaga a la estación de Santa Ana Antequera será en autobús y una vez en Antequera se podrá continuar el resto del trayecto en AVE. Y a la inversa si el viaje es desde Madrid con destino a Málaga.

Según han indicado, los billetes se encuentran disponibles a través de los canales de venta habituales y han precisado que no está permitido viajar con bicicletas o mascotas ni disponible el servicio para menores no acompañados.

Desde Renfe han venido informando en días pasados de las distintas afectaciones en las conexiones ferroviarias andaluzas de alta velocidad, primero por el accidente de Adamuz (Córdoba), y después debido a las condiciones meteorológicas adversas que han provocado problemas en las infraestructuras.

Cuándo vuelve la conexión con Málaga

Adif ya ha puesto fecha para la recuperación completa de la conexión entre Madrid y Málaga. Será a principios de marzo aunque aún no se sabe el día exacto.