Málaga saca a subasta 58 locales en cuatro mercados municipales

Nueva ofensiva para reactivar los mercados municipales de Málaga. El Ayuntamiento mueve ficha para dar salida a decenas de espacios libres —y otros aún en régimen provisional— en los mercados. El área de Comercio abre un procedimiento de concesión demanial para adjudicar 40 lotes que suman 58 puestos, repartidos entre los mercados de Bailén, El Carmen, Portada Alta y Salamanca. La licitación, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se resolverá por procedimiento abierto y a favor de la oferta económica más ventajosa. La concesión será por 25 años, con una condición clave: no habrá prórroga.

Los interesados podrán presentar sus proposiciones desde el 18 de febrero y hasta el 10 de marzo, con límite de las 13.00 horas.

Las ofertas pueden registrarse en el área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, en el Paseo Marítimo Antonio Machado (12-14), de 09.00 a 13.00 horas en días laborables. También se admite la presentación en Correos, desde el siguiente día hábil a la publicación del anuncio.

Qué se adjudica: puestos, módulos y locales

La convocatoria se estructura como una subasta por lotes: cada puesto, módulo o local compite de forma independiente. Una fórmula pensada para rebajar barreras de entrada y facilitar que nuevos operadores se incorporen a la actividad comercial de estos mercados tradicionales.

Los espacios se destinarán a venta minorista de productos alimentarios y otros artículos autorizados, conforme a la ordenanza municipal y la normativa aplicable en materia de patrimonio y contratación, según ha informado el Consistorio.

Cánones de salida: desde 519,58 hasta 3.573,76 euros

El Ayuntamiento fija un canon único de salida que varía según el mercado y el tipo de espacio. A partir de ahí, los licitadores podrán pujar al alza.

Desglose por mercados:

Mercado de Bailén ( 24 lotes )

) Puestos: 1.172,32 €

Módulos: 2.344,64 €

Mercado de El Carmen ( 7 lotes )

( ) Puestos: 893,44 €

Módulos de dos puestos: 1.786,88 €

Módulo de tres puestos: 2.680,32 €

Módulo de cuatro puestos: 3.573,76 €

Mercado de Portada Alta ( 6 lotes )

( ) Puestos: 519,58 €

Módulo de cuatro puestos: 2.078,32 €

Mercado de Salamanca ( 3 lotes )

( ) Puestos: 909,58 €

Módulo de dos puestos: 1.818,16 €

Vacantes y autorizaciones temporales: el “doble objetivo”

El proceso no se limita a cubrir huecos vacíos. La convocatoria incluye también aquellos espacios que hoy están ocupados mediante autorización temporal, con la intención de regularizar su situación y ofrecer un marco estable. La idea de fondo es clara: atraer comerciantes con precios competitivos frente a la renta libre y, sobre todo, con un horizonte de seguridad jurídica de 25 años para planificar inversiones y actividad.

Con esta licitación, el Consistorio insiste en su línea de impulsar los mercados municipales como equipamientos de barrio: más actividad, más rotación comercial y, en teoría, más músculo económico en el entorno inmediato.