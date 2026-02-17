La OTAN acude al foro de satélites SSSIF de Málaga para trasladar a las empresas sus necesidades tecnológicas

La séptima edición del foro Small Satellites&Services Internacional Forum (SSSIF) ha arracando este martes en Málaga con la presencia de 190 empresas y unos 500 profesionales de más de 20 países. Son cifras récord de participación para un evento internacional que convierte a Málaga durante los tres días de su celebración en el epicentro de la industria espacial nacional e internacional de pequeños satélites (los de menos de 500 kilos).

En este 2026, la gran novedad es que el foro (que este año tiene el lema "Comunicaciones seguras y otras tecnologías de uso dual"), cuenta, por primera vez, con la participación de la OTAN, que se suma a entidades como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), y la Agencia Espacial Española (AEE). Según explican los organizadores del foro, la OTAN ha venido a Málaga a exponer a las empresas asistentes sus "necesidades" tecnológicas y a explicar el canal de comunicación abierto con la industria para que les llegue esta información, de cara a que el sector pueda diseñar y desarrollar esas "capacidades". Los representantes de la OTAN han sido Irene Saiz y el teniente coronel Jorge Carmona.

El evento está impulsado por la compañía malagueña DHV Technology, ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y especializada en la fabricación de las placas fotovoltaicas que dan energía a los satélites artificales. Esta empresa ha surtido ya de paneles a 340 satélites internacionales durante su trayectoria, con trabajos que incluyen a la Nasa y a la Agencia Espacial Europea (ESA), además de numerosas empresas del sector.

Análisis de proyectos y misiones de satélites

"Es un evento dedicado al sector del espacio donde se analiza qué proyectos, qué misiones, qué tecnologías se pueden desarrollar en pequeños satélites (por debajo de 500 kilogramos). Este año se dedica a comunicaciones seguras y otras tecnologías duales. Elegimos cada año un lema para que la mayoría de las contribuciones de lo que las compañías quieran mostrar se centren en estos propios objetivos de actualidad, previo a análisis de cómo está el mercado internacional", explican a este periódico Miguel Ángel Vázquez y Vicente Díaz, fundadores y directores generales de DHV Technology.

La inauguración del Small Satellites & Services International Forum (SSSIF), evento de referencia en el ámbito de los pequeños satélites, que celebra su séptima edición en Málaga.. / L. O.

Esta compañía malagueña, que tiene 200 empleados y una facturación de 40 millones de euros ha desarrollado, por ejemplo, un contrato para una compañía americana a la que ha suminsitrado equipamento y paneles solares para la priemra parte de su próxima estación espacial.

Vázquez y Díaz resalta el paso creciente del segmento aeroespacial y de satélites en Málaga y Andalucía, con la presencia en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de compañías espcializadas como Indra, Mades o Artec además de la propia DHV y de un gra ecosistema de empresas de softwre de ciberseguridad como Accenture. La presencia de la Agencia Espacial Española en Sevilla también ha sido un espaldarazo grande al sector en Andalucía.

Málaga, un hub estratégico de innovación espacial

El foro SSSIF refuerza así el papel de la región, y especialmente de Málaga como hub estratégico de innovación espacial, fomentando, según sus impulsores, "la colaboración entre instituciones, empresas y profesionales del sector a través del debate técnico, la visión estratégica y las oportunidades de cooperación internacional".

A la inauguración ha asistido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha calificado el SSSIF como una "gran oportunidad" para mostrar la capacidad de Málaga para atraer iniciativas e inversión.

Por su parte, Antonio Castro, director general de Andalucía TRADE, también ha puesto en valor el ecosistema que sostiene al sector espacial andaluz, cuya facturación ha crecido un 25% según los últimos datos disponibles. "Es necesario fortalecer la cooperación entre administraciones y empresas, y en ese objetivo las compañías cuentan con el respaldo de la Junta de Andalucía a través de 400 millones de euros en convocatorias de incentivos y fondos reembolsables gestionados por Andalucía TRADE, con los que podemos acompañar a las empresas espaciales en sus proyectos de crecimiento, mejora de la competitividad, innovación e internacionalización", ha subrayado.

Agencia Espacial Española

En cuanto a agencias espaciales, el director de la Agencia Espacial Española, Juan Carlos Cortes, ha resaltado el papel de este congreso para la industria.

"El SSSIF se ha consolidado como un referente del sector espacial en un momento de cambio. Por un lado, hemos pasado de explorar a explotar el espacio, con una creciente militarización. Mientras que por el otro, España cuenta con programas y capacidades sólidos, situando al espacio en la agenda política. En este sentido, el país asume un rol relevante con más de 400 millones de euros en actividad de lanzamiento, y con la defensa como un nuevo actor que ha llegado para quedarse en el ámbito espacial".