El PP exige al Estado un plan de ayudas para los pueblos de Málaga afectados por las borrascas

El pleno ordinario de la Diputación de Málaga debatirá este miércoles la aprobación de un plan extraordinario de ayudas a los municipios afectados por las últimas borrascas. Mientras los socialistas tienden la mano al equipo de gobierno provincial, los populares exigen una inversión "urgente" del Estado y de Europa para hacer frente a los daños devenidos por la sucesión de temporales y la paralización de la red ferroviaria a causa del accidente en Adamuz que, insisten, tienen un "grave impacto" económico y turístico que además se refleja en la imagen externa de la provincia.

Entre otras posturas, el Partido Popular ha criticado esta mañana la "discriminación" en las inversiones ferroviarias del Gobierno de España. "Esta reiteración de fallos ponen de manifiesto la prolongada dejadez, la falta de inversiones, externalización de funciones críticas, la ausencia de personal adecuado y la inexistencia de un plan real de conservación y modernización de la red ferroviaria de la provincia de Málaga", han manifestado.

Otra de las mociones que proponen instará al restablecimiento de "manera urgente" de la red de transportes entre Málaga y Madrid y solicitará a las instituciones competentes una auditoria técnica de las infraestructuras ferroviarias que ponga en conocimiento de la Diputación el estado real de las vías. Además, la formación aprovecha para exigir responsabilidades y la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Trabajadores en riesgo

Los socialistas llevarán al pleno una moción urgente relativa a la situación del personal de la Diputación Provincial que, aseguran, se vio expuesto "innecesariamente" a los riesgos de desplazarse hasta sus puestos de trabajo por las carreteras de la provincia que se vieron afectas por posibles inundaciones. La formación ha criticado la "actitud irresponsable" materializada en un "cruce de brazos" de la institución, así como la falta de medidas que garantizaran la seguridad de sus empleados en jornadas de sucesivas alarmas meteorológicas.

La modernización del trabajo en las administraciones es también una prioridad para el PSOE malagueño. "Pedimos que se abra un diálogo con los grupos sindicales de esta institución para avanzar en el famoso teletrabajo", añaden. Los socialistas insisten en que "hay que avanzar hacia una administración del siglo XXI" y presentarán en el pleno ordinario de mañana una batería de propuestas que garantice los derechos de los trabajadores de la Diputación en sus diferentes delegaciones.

Preocupación por la costa litoral

El "deterioro" del litoral malagueño tras los últimos episodios de borrascas preocupa a los populares en vísperas de una de las fechas más señaladas y que más inversión turística y económica trae a Málaga: la Semana Santa. La formación pide que se activen los mecanismos extraordinarios de financiación disponible que, aseguran, tiene el Estado. Insisten que el detrimento de la zona costera "no solo afecta al paisaje costero" sino también, de manera directa, "a la imagen de Málaga como destino turístico" y con ello al empleo y una actividad económica que califican de "esencial" para la provincia.

El grupo municipal Vox tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de llevar al pleno ordinario una moción que aborde la "situación progresiva de pérdida del litoral" de la provincia de Málaga. La formación verde acusa al gobierno nacional de "despilfarrar" con "parches" en forma de arena el dinero público que, insisten, debería invertirse en "diques, espigones e infraestructuras permanentes" y no en "arena que se la lleva un solo temporal". "Pedimos que se lleve a cabo una estrategia integral para defender nuestras playas con un proyecto urgente de estabilización del litoral malagueño y el uso de fondos europeos", añaden.

El problema de la vivienda

La vivienda será otra de las cuestiones a debatir en el pleno provincial de este mes de febrero en la Diputación. El grupo municipal Con Málaga presentará una moción que inste a la Junta de Andalucía a declarar zonas de mercado tensionado en algunos puntos de la ciudad, que no se especifican, con la finalidad de realizar una “intervención urgente” que garantice la función social de la vivienda en condiciones asequibles. "Es imprescindible tomar medidas para que sea un bien de primera necesidad", aseguran desde la formación e instan al Gobierno de España a crear un marco común que ponga límites a esta cuestión que afecta de manera directa a la población malagueña.