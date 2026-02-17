Simpleview, con sede en Málaga, afirma que la IA ya consulta contenido de los destinos turísticos y los posiciona

La compañía estadounidense Simpleview, que tiene su sede para España y Portugal en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, afirma que los modelos de inteligencia artificial ya consultan contenido oficial de los destinos turísticos en tiempo real, generando una influencia que no aparece en las métricas web tradicionales.

La compañía quiere impulsar este cambio de paradigma en su Global Summit de mayo, que se celebra en Phoenix (EEUU), donde presentará nuevas capacidades para entender qué información utilizan los modelos de IA y cómo pueden optimizar su presencia los destinos turísticos. Este evento está considerado uno de los principales en el ámbito de la tecnología e innovación para destinos turísticos y convention bureaus.

"Para muchos destinos, esta caída del tráfico orgánico está generando preocupación pero la realidad es distinta. Los destinos no están perdiendo visibilidad; están perdiendo capacidad de medirla. La IA sigue usando su contenido, pero lo hace sin dejar rastro en las herramientas que todos conocemos", explica el director para España y Portugal en Simpleview, Manuel Lara.

Una transformación "silenciosa" a través de la IA

Según esta compañía, la inteligencia artificial generativa está transformando silenciosamente la forma en la que los viajeros se inspiran y planifican sus escapadas. Así, a su juicio, las búsquedas que antes comenzaban en Google ahora se formulan directamente a asistentes como ChatGPT o Perplexity, "que ofrecen respuestas completas sin que el usuario visite una web oficial.

Simpleview coordina desde su sede del PTA de Málaga parte del trabajo que la compañía desarrolla para más de una veintena de destinos españoles, incluyendo Málaga, Torremolinos, Andalucía, Benalmádena y Fuengirola. En total, Simpleview trabaja con más de 1.000 destinos en el mundo, entre DMOs, regiones y convention bureaus.

Con más de 2.500 profesionales en todo el mundo y un equipo de más de 60 especialistas en IA, Simpleview analiza patrones de consumo de modelos generativos sobre webs turísticas y ha detectado que, en algunos destinos, el volumen de URLs consultadas por IA alcanza niveles comparables o incluso superiores al tráfico orgánico tradicional.

"Cuando alguien pregunta a la IA qué hacer en Málaga este fin de semana, el modelo puede leer la agenda de eventos, consultar fichas de actividades, revisar artículos de planes familiares o rutas culturales. Todo eso ocurre en segundos, pero no aparece en Google Analytics", detalla Lara.

Turistas en Málaga. / Álex Zea

La nueva realidad: del SEO al AIO (AI Optimization)

"Si antes optimizábamos para buscadores, ahora debemos optimizar para modelos de IA. Es AIO: AI Optimization. Y eso exige saber exactamente qué está leyendo la IA, qué entiende y qué ignora”, señala Lara.

Según detalla, las herramientas actuales no detectan estas interacciones porque ocurren fuera del ecosistema de navegación humana. "La IA entra, lee y sale, sin generar clics ni sesiones visibles", explica.

Simpleview presentará esta nueva capa de insights en su Global Summit de mayo en Phoenix. Estas capacidades permitirán a los destinos saber qué páginas consulta la IA y con qué frecuencia; conocer qué temas influyen más en las respuestas generadas; identificar contenido desactualizado o incompleto; detectar patrones de consumo que nunca habían podido medirse; y optimizar la estructura de la web para mejorar su lectura por parte de los modelos.

Andalucía como referencia

"Andalucía ya está demostrando que el turismo debe prepararse para esta nueva era, con destinos qe están mejorando su estructura de contenidos para ver cómo la IA consume su información sin que aparezca en ninguna métrica tradicional", apunta Lara.

"El KPI del futuro no es cuántas personas entran en la web. El KPI del futuro es cuántas veces la IA usa tu contenido para guiar al viajero. Ese será el terreno real de competitividad", concluye.