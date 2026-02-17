Gastronomía
Sorteo: gana una paella para dos personas en Los Mellizos
El grupo Los Mellizos sortea dos Paellas Especiales para dos personas, con entrantes, plato principal, postre y bebida, para que los ganadores disfruten de una experiencia gastronómica completa
Los amantes del arroz tienen una nueva cita gastronómica con #ArrozparaTodos. El grupo Los Mellizos ha puesto en marcha un sorteo de 2 Paellas Especiales para dos personas, una promoción pensada para disfrutar de una comida completa que incluye desde entrantes hasta postre.
¿Qué incluye cada Paella Especial?
Cada premio está compuesto por:
- Botella de vino de Carramimbre
- Ración de pescaíto frito a elegir
- Paella de la casa para 2 personas
- 2 postres y 2 cafés
Cómo participar en el sorteo
Para optar a uno de los premios, los interesados deben rellenar un cuestionario habilitado por la organización. La participación es sencilla: el formulario se completa con las respuestas que pueden encontrarse en la web oficial de Los Mellizos: www.losmellizos.net.
Fechas para canjear el premio
Los premios serán canjeables del 2 al 15 de marzo de 2026.
