Sorteo: gana una paella para dos personas en Los Mellizos

Los amantes del arroz tienen una nueva cita gastronómica con #ArrozparaTodos. El grupo Los Mellizos ha puesto en marcha un sorteo de 2 Paellas Especiales para dos personas, una promoción pensada para disfrutar de una comida completa que incluye desde entrantes hasta postre.

¿Qué incluye cada Paella Especial?

Cada premio está compuesto por:

Botella de vino de Carramimbre

Ración de pescaíto frito a elegir

Paella de la casa para 2 personas

2 postres y 2 cafés

Cómo participar en el sorteo

Para optar a uno de los premios, los interesados deben rellenar un cuestionario habilitado por la organización. La participación es sencilla: el formulario se completa con las respuestas que pueden encontrarse en la web oficial de Los Mellizos: www.losmellizos.net.

Fechas para canjear el premio

Los premios serán canjeables del 2 al 15 de marzo de 2026.