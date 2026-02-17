Más de 80.000 trabajadores de Málaga se beneficiarán de la subida del SMI: ¿en qué sectores hay más incidencia?

Más de 80.000 trabajadores asalariados de Málaga cobran actualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y se verán, por tanto, beneficiados por la subida del 3,1% aprobada este martes por el Consejo de Ministros, tras el acuerdo de ayer entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y las organizaciones sindicales para este 2026. Tras el aumento aprobado ahora, el SMI queda fijado para este ejercicio en 1.21 euros brutos al mes con 14 pagas (37 euros mensuales más que el año anterior).

El salario mínimo beneficiará a 2,5 millones de trabajadores asalariados en España, el 12,9% del total, de los que unos 380.000 pertenecen a Andalucía. Málaga representa así el 21% del total andaluz aproximadamente.

La subida acordada ayer será la octava del SMI, que desde 2018 se ha incrementado más del 66% y ha pasado de los 735 euros brutos al mes a los 1.221 euros brutos de 2026.

La nueva cuantía del SMI, que no tributará en el IRPF gracias a una modificación fiscal aprobada también este martes, supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).

Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

Mejora de las condiciones de vida

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha indicado que el Gobierno mejora con estas medidas "las condiciones de vida de la mayoría social de nuestra provincia, aportando cada vez más dignidad a la clase trabajadora, que es el gran activo del crecimiento económico".

"Esta es una de las muchas medidas en materia de empleo que están generando un impacto positivo no sólo en las familias, sino en nuestra economía, que está en los mejores niveles de desempleo en décadas y que está creciendo muy por encima de nuestros vecinos europeos", ha añadido.

Segmentos con más incidencia del SMI

En el caso de la provincia de Málaga, las estimaciones del sindicato CCOO indican que la subida del SMI beneficiará principalmente, en algunas de sus categorías salariales más bajas, a personal de sectores como la limpieza de edificios y locales (compuesto en su mayoría por mujeres), clínicas privadas y dentales, el comercio, oficinas y despachos, la vigilencia o las panaderías, además de a trabajadores del segmento del campo; a empleados de empresas multiservicios de reparación y mantenimiento o a jóvenes con contratos de formación o prácticas. CCOO tambien cita a algunos convenios de empresa.

También se incluye a un importante colectivo de personas que desempeña sus labores sin estar adscrito a ningún convenio colectivo, por lo que dependen directamente del Estatuto de los Trabajadores (es el caso, por ejemplo, de las empleadas de hogar), según ha detallado el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo.

"Valoramos muy posiitivamente el acuerdo, que mejora el salario de la gente trabajadora que cobra peores sueldos. Málaga es una de las provincias más beneficiadas, junto al resto de provincias andaluzas", ha comentado a este peródico. Para Cubillo, es "de justicia" que haya estos incrementos en una época en la que se registran beneficios empresariales, "en algunos casos por encima del 20%".

Este sindicato recuerda que hay convenios colectivos y de empresa donde las categorías laborales con salarios más bajos pueden situarse, tras la nueva subida del salario mínimo, por debajo del nuevo tope del SMI, por lo que este incremento causa también, en cierta forma, un "efecto dominó" en esas escalas inferiores que va tirando hacia arriba de los sueldos.