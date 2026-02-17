El turismo de congresos deja en Málaga 284,6 millones en 2025 y supera los 2.200 eventos

Málaga afianza su turismo de congresos. La industria de reuniones vuelve a dar músculo a la economía local. La capital fue sede en 2025 de 2.215 reuniones y eventos profesionales —congresos, convenciones, ferias sectoriales, incentivos, jornadas y reuniones— que reunieron a 330.254 participantes y generaron un impacto económico directo de 284,6 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior. Los datos figuran en un estudio presentado este martes por el concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido. El balance refleja además un avance moderado en volumen: +1,1% en número de encuentros y +2,2% en participantes respecto a 2024, con un mensaje que se repite en varias páginas del informe: más allá de la cantidad, el destino busca consolidar calidad, duración y capacidad de gasto.

El mapa de eventos deja claro qué se celebra más en la ciudad: las convenciones y jornadas son el formato habitual y concentran más del 80% del total. Por detrás aparecen los congresos (casi un 10% en número) y los viajes de incentivos (más de un 8%).

Si se mira el reparto por tipo de asistente, el informe detalla que el 41,1% acudió a convenciones o reuniones, el 23,2% a congresos, el 19,1% a jornadas, el 13,1% a ferias profesionales y el 3,4% llegó a Málaga por incentivos.

Quién viene: 25,4% internacional y Europa como gran caladero

Se trata del segundo estudio metodológico de estas características en la ciudad, promovido por el Málaga Convention Bureau. El trabajo se encargó a la misma entidad que elabora informes para el Spain Convention Bureau y se basa en investigación documental (desk research), con fuentes como bases de datos oficiales (INE, FRONTUR, EGATUR), informes sectoriales, publicaciones especializadas, encuestas a participantes y entrevistas a expertos, integrando los datos en un modelo de indicadores actualizado para 2025.

El estudio sitúa en el 25,4% el peso del mercado internacional. Y, dentro de ese bloque, ocho de cada diez proceden de Europa.

Entre los participantes nacionales, el informe separa tres orígenes: 28,8% de la provincia de Málaga y 45,8% del resto de España. Excluyendo a los malagueños, aproximadamente el 61% del público nacional llega desde Andalucía (34%), la Comunidad de Madrid (16,7%) y Cataluña (10,7%). Murcia (9,7%) y la Comunidad Valenciana (7,5%) suman de forma conjunta el 17,2%.

Por temáticas, destacan los encuentros médico-sanitarios (22,2%), los de carácter económico-comercial (16,3%) y los tecnológicos (13,8%). A continuación figuran los vinculados a docencia e investigación (8,4%). El informe conecta este patrón con el posicionamiento de Málaga como hub tecnológico y con la atracción de citas más complejas y de mayor duración.

La factura: 284,6 millones directos y 641,8 millones sumando efectos indirectos

El dato central es el impacto económico directo (inscripciones, alojamiento, gasto extra-reunión y acompañantes): 284,6 millones en 2025.

El desglose de ese gasto apunta dónde se mueve el dinero:

Alojamiento (43,5%) : 123,9 millones .

: . Gasto extra-reunión (31,3%) : 89,2 millones .

: . Inscripciones (20,5%) : 58,5 millones .

: . Acompañantes (4,6%): 13 millones.

Todas las partidas crecen frente a 2024, con especial impulso en alojamiento y extra-reunión.

A ese volumen se suma el impacto indirecto e inducido (producción, empleo, inversiones…), que eleva la cifra a 641,8 millones, un 3,9% más que en 2024. El estudio añade, además, efectos no monetarios: mejora de infraestructuras, transferencia de conocimiento, innovación y colaboraciones a largo plazo.

El estudio sobre la industria de reuniones en la ciudad de Málaga ha sido presentado este martes por el concejal delegado de Turismo y Promoción, Jacobo Florido. / Ayuntamiento de Málaga

Extranjeros y nacionales: el gasto queda casi empatado

La distribución del gasto por procedencia deja un reparto muy ajustado: los participantes nacionales aportan el 44,5% (126,7 millones) y los internacionales el 45,2% (128,6 millones). El informe subraya que aumenta tanto el peso de asistentes extranjeros como su contribución al gasto total.

Hoteles de 4 y 5 estrellas, la elección mayoritaria

El turismo MICE —acrónimo en inglés (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) que define el segmento del turismo de negocios dedicado a reuniones, incentivos, congresos y exposiciones/ferias— sostiene el listón del alojamiento: el 72,1% de los participantes se quedó en hoteles de 4 y 5 estrellas. Un 18,6% optó por categorías inferiores y el 7% se alojó en casas de familiares y amigos o en apartamentos.

La estancia media también marca diferencias: los internacionales alcanzan 3,7 días (con más del 80% pernoctando tres o más noches) y los nacionales se sitúan en 2 días. En global, el viajero de reuniones se queda en Málaga 2,8 días, un 35% más que la estancia media general.

Gasto medio y hábitos: gastronomía para el nacional, compras y ocio para el extranjero

El informe fija un gasto por persona y día de 395,5 euros en el caso internacional y 399,5 euros en el nacional. Pero donde se abre la brecha es en el gasto total: 799 euros por turista nacional frente a 1.463 euros por participante internacional (casi 100 euros más que en 2024), explicado por una estancia mayor.

En el gasto “al margen” de la reunión, también cambian las prioridades: el nacional concentra casi dos tercios en gastronomía (bares y restaurantes), mientras que en el internacional destacan compras y actividades culturales, de ocio y entretenimiento.

Otro indicador: el 83% de los turistas de reuniones nacionales ya había estado antes en Málaga (casi 8 puntos más que en 2024). En el segmento internacional ocurre lo contrario: más del 62% visita la ciudad por primera vez (frente al 55% del año anterior). Y, entre quienes repiten, el motivo previo fue principalmente el ocio (18,8%).

La valoración de la ciudad sobresale: 9,4 sobre 10 para Málaga como destino. La sede recibe un 9 y la organización un 8,9. Gastronomía, clima, seguridad y oferta cultural/ocio aparecen como los atributos más celebrados. Además, la ciudad-sede sigue pesando en la decisión: se valora con 8,7/10 y tres de cada cuatro encuestados la consideran clave para asistir.

El informe aclara que no incorpora el impacto de la San Diego Comic-Con Málaga 2025 (25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos), que registró 96.356 asistentes de 20 nacionalidades y un impacto estimado de 50 millones de euros.

Las previsiones se describen como “moderadamente optimistas”: crecimiento contenido y estable, apoyado en eventos de mayor calidad, más participación internacional y un mayor componente tecnológico.