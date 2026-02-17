La UMA y la Agencia Espacial Europea desarrollarán robots para revisar estructuras en el espacio

La Universidad de Málaga (UMA) ha firmado un acuerdo de colaboración con la Agencia Espacial Europea y la empresa suiza Sirin Orbital Systems A.G cuyo objetivo es investigar cómo se podría realizar la inspección robótica de estructuras en órbita espacial.

Así lo han informado desde la UMA a través de una nota, en la que han indicado que el uso de estructuras en el espacio "es cada vez más frecuente y está cobrando un gran interés por parte de las diferentes agencias espaciales".

Ejemplos como la Estación Espacial Internacional, o futuros proyectos relacionados con la recolección de basura espacial "requieren el desarrollo de tecnologías que puedan soportar estas estructuras", han explicado.

Uno de los objetivos de esta colaboración con la Agencia Espacial Europea es detectar anomalías en estructuras a través de un sistema de visión avanzado

Plantas solares espaciales

Además de ser construidas, estas estructuras, entre las que también se cuenta el establecimiento de plantas solares en el espacio, "van a requerir asimismo ser mantenidas y supervisadas". Para lo que el uso de satélites robotizados desempeñará un papel fundamental, permitiendo que esta supervisión se pueda realizar de manera autónoma y empleando sensores avanzados.

Según han explicado, en concreto, este acuerdo persigue dos objetivos fundamentales; el primero es la detección de anomalías en estas estructuras a través de un sistema de visión avanzado, que no sólo utilice cámaras tradicionales sino otro tipo de sensores como térmicos o laser.

Se involucrarán estudiantes de Máster y Doctorado con el fin de que se puedan especializar en el área de la robótica espacial

Alargar la vida de los robots

El segundo objetivo está relacionado con la planificación de los movimientos del robot que realice la inspección; por un lado, buscando puntos de agarre en la estructura, y por otro, planificando los movimientos con el fin de reducir el consumo de combustible, "algo fundamental para extender la vida de estos robots en el espacio".

Este acuerdo, que tiene una duración inicial de dos años, se realizará en el Laboratorio de Robótica Espacial, de la mano de los investigadores David Rodríguez Martínez y Carlos Pérez del Pulgar. Además, se involucrarán estudiantes de Máster y Doctorado con el fin de que se puedan especializar en el área de la robótica espacial, que dispone de una alta demanda a nivel laboral.