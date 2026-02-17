Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alta Velocidad a MálagaGuardia de médicosOposiciones a profesoresSuicidio en BenalmádenaChurrianaMálaga CFTorremolinos y la UMAIglesia
instagramlinkedin

Acuerdo

La UMA y la Agencia Espacial Europea desarrollarán robots para revisar estructuras en el espacio

Un proyecto de dos años abrirá la puerta a nuevas prácticas y líneas de investigación para estudiantes de Máster y Doctorado

La UMA colabora con la Agencia Espacial Europea

La UMA colabora con la Agencia Espacial Europea / l.o.

La Opinión

Málaga

La Universidad de Málaga (UMA) ha firmado un acuerdo de colaboración con la Agencia Espacial Europea y la empresa suiza Sirin Orbital Systems A.G cuyo objetivo es investigar cómo se podría realizar la inspección robótica de estructuras en órbita espacial.

Así lo han informado desde la UMA a través de una nota, en la que han indicado que el uso de estructuras en el espacio "es cada vez más frecuente y está cobrando un gran interés por parte de las diferentes agencias espaciales".

Ejemplos como la Estación Espacial Internacional, o futuros proyectos relacionados con la recolección de basura espacial "requieren el desarrollo de tecnologías que puedan soportar estas estructuras", han explicado.

MLG 29/OCTUBRE/2015 .Sede de la empresa DHV technology.En la foto placa solar del lateral de un satelite .-Arciniega

Uno de los objetivos de esta colaboración con la Agencia Espacial Europea es detectar anomalías en estructuras a través de un sistema de visión avanzado / ARCINIEGA

Plantas solares espaciales

Además de ser construidas, estas estructuras, entre las que también se cuenta el establecimiento de plantas solares en el espacio, "van a requerir asimismo ser mantenidas y supervisadas". Para lo que el uso de satélites robotizados desempeñará un papel fundamental, permitiendo que esta supervisión se pueda realizar de manera autónoma y empleando sensores avanzados.

Según han explicado, en concreto, este acuerdo persigue dos objetivos fundamentales; el primero es la detección de anomalías en estas estructuras a través de un sistema de visión avanzado, que no sólo utilice cámaras tradicionales sino otro tipo de sensores como térmicos o laser.

MADRID 01-12-2021 ECONOMIA Reportaje de la empresa Thales Alenia Space compañía española que se encarga del diseño , fabricación y montaje de equipos y sistemas para satélites . Imagen DAVID CASTRO. EMPRESA THALES ALENIA SPACE . FABRICACIÓN DE PARTE DEL ROBOT ROVER ROSALIND FRANKLIN QUE VIAJARA AL PLANETA MARTE

Se involucrarán estudiantes de Máster y Doctorado con el fin de que se puedan especializar en el área de la robótica espacial / DAVID CASTRO

Alargar la vida de los robots

El segundo objetivo está relacionado con la planificación de los movimientos del robot que realice la inspección; por un lado, buscando puntos de agarre en la estructura, y por otro, planificando los movimientos con el fin de reducir el consumo de combustible, "algo fundamental para extender la vida de estos robots en el espacio".

Noticias relacionadas

Este acuerdo, que tiene una duración inicial de dos años, se realizará en el Laboratorio de Robótica Espacial, de la mano de los investigadores David Rodríguez Martínez y Carlos Pérez del Pulgar. Además, se involucrarán estudiantes de Máster y Doctorado con el fin de que se puedan especializar en el área de la robótica espacial, que dispone de una alta demanda a nivel laboral.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
  3. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  4. La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
  5. El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
  6. Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
  7. Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
  8. El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros

Burka en edificios municipales: Vox registra en varios ayuntamientos de Málaga una propuesta para prohibirlo

Burka en edificios municipales: Vox registra en varios ayuntamientos de Málaga una propuesta para prohibirlo

Un médico de Málaga relata cómo se vive una guardia de 24 horas: “Lo más duro es no dormir”

La UMA y la Agencia Espacial Europea desarrollarán robots para revisar estructuras en el espacio

La UMA y la Agencia Espacial Europea desarrollarán robots para revisar estructuras en el espacio

Sorteo: gana una paella para dos personas en Los Mellizos

Sorteo: gana una paella para dos personas en Los Mellizos

Jornada caótica en la vuelta del AVE: "Llegar a Madrid es una odisea. La desinformación es brutal"

Jornada caótica en la vuelta del AVE: "Llegar a Madrid es una odisea. La desinformación es brutal"

Las cooperativas 'agro' andaluzas lideran la economía social española, con la malagueña Dcoop a la cabeza

Las cooperativas 'agro' andaluzas lideran la economía social española, con la malagueña Dcoop a la cabeza

El restaurante de Málaga escondido en el interior de un castillo que tiene el mejor desayuno: su terraza permite comer mirando a la bahía

El restaurante de Málaga escondido en el interior de un castillo que tiene el mejor desayuno: su terraza permite comer mirando a la bahía

Aviso a las familias de Málaga: el mayor parque de aventuras de Andalucía está en esta ciudad costera y tiene tirolinas, juegos entre árboles y circuitos

Aviso a las familias de Málaga: el mayor parque de aventuras de Andalucía está en esta ciudad costera y tiene tirolinas, juegos entre árboles y circuitos
Tracking Pixel Contents