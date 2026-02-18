El barrio de Huelin recibe 675.000 euros en el sorteo de la ONCE

El sorteo del cupón diario de la ONCE, celebrado la noche de este martes 17 de febrero, dejó una lluvia de premios en el barrio de Huelin, en Málaga capital, donde se repartieron 675.000 euros. La fortuna la llevó el vendedor José Pérez, que entregó un cupón agraciado con 500.000 euros y cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La suerte, en la calle Carpio de Málaga

José Pérez, vendedor de la ONCE desde 2004, ha repartido los premios desde su punto de venta en la calle Carpio, en Málaga. Veterano en estas lides, ya ha dado hasta doce veces un premio mayor: “Siempre es una alegría muy grande dar el premio a mis clientes, sea donde sea”, afirmó tras conocer el resultado.

Entre bromas y felicitaciones, Pérez reconocía este miércoles que lo que más desea ahora es poder compartir el momento con los afortunados: “Estoy intentando quitarme el disgusto porque no me haya tocado a mí —bromeaba—, pero estoy deseando que vengan los premiados por lo menos a verme, a compartir la felicidad”. Para él, este nuevo reparto es también un impulso para seguir: “Espero poder seguir dando más todavía, es algo muy bonito”, concluyó.

El sorteo, dedicado al Patio de las Tabas de Valladolid

El cupón de este martes estaba dedicado al Patio de las Tabas de Valladolid. Además del reparto en Málaga, el sorteo dejó 350.000 euros en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), con 10 cupones premiados, y 210.000 euros en El Puerto de Santa María (Cádiz), con 6 cupones. El resto de premios se distribuyó entre Asturias y Murcia.

Cómo se reparten los premios del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número y la serie. Además, reparte 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado, junto a múltiples premios menores por coincidencias parciales (cuatro, tres y dos cifras) y reintegros según la primera o última cifra del número ganador.