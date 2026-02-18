La cripta más siniestra de Andalucía está en Málaga y se puede visitar: está repleta de calaveras y guadañas

Querubines, calaveras, esqueletos y sombras con guadañas observan cada uno de los pasos de quienes se adentran en la cripta considerada la más siniestra de toda Andalucía, localizada en una de las basílicas más emblemáticas de la ciudad de Málaga.

Se trata de la Basílica de Santa María de la Victoria, patrona de la ciudad, y de su cripta, decorada en todo su conjunto por paredes negras y yeserías blancas con figuras macabras de esqueletos, figuras de la muerte, ángeles, guadañas, niños, relojes, huesos y espejos.

El origen de la Basílica de Santa María de la Victoria de Málaga

La historia de este tétrico lugar que a día de hoy se puede visitar comenzó siglos atrás, durante el asedio de la ciudad de Málaga, en 1487. En el mismo lugar en el que hoy se levanta la basílica, se encontraba el campamento de las tropas de Fernando el Católico durante su asedio a la ciudad para conquistarla.

Pero el monarca encontró tal resistencia de las tropas que defendían la ciudad que estaba dispuesto a levantar el asedio. Sin embargo, todo cambió cuando soñó con la Virgen, que se encontraba en el oratorio particular del monarca, y que el rey percibió como un soplo de esperanza y apoyo divino.

Además, tras este suceso, un monje de la Orden de los Mínimos acudió al campamento y le solicitó audiencia a Fernando el Católico para entregarle una carta enviada por el fundador de la comunidad de San Francisco de Paula.

En la misiva, el franciscano le pedía al monarca que no levantara el cerco a la ciudad ya que, en tres días, conseguiría conquistarla.

La cripta barroca de la Victoria vuelve a estar abierta al público / Álex Zea

Así lo hizo Fernando el Católico y, finalmente, en agosto de 1487, los defensores de la plaza le entregaron las llaves de la ciudad y se rindieron.

Agradecido por esta situación, el rey ordenó construir en ese lugar un santuario dedicado a la Virgen, a la que llamaría de la Victoria, que tendría que ser custodiada por los frailes mínimos.

La reconstrucción de la basílica y la creación de la cripta.

Una basílica que se construyó a finales del siglo XV y que tuvo que ser reconstruida y ampliada en el siglo XVII por el mal estado que presentaba en ese momento.

Estas obras fueron financiadas por los Condes de Buenavista, que mandaron crear un camarín para el culto de la Virgen de la Victoria, que se ha convertido en una de las principales expresiones del arte barroco español.

Escultura de la cripta / .

Además, los condes pidieron que se construyera una cripta para albergar su panteón familiar al no poder ser enterrados en el altar mayor de la iglesia por estar reservado a otra familia noble.

La vida tras la muerte, plasmada en estas figuras terroríficas

Fue así como surgió uno de los lugares más singulares de Málaga, la cripta de esta basílica, que busca mostrar la unión de la muerte y la gloria a través del recorrido ascensional que parte de la cripta, recubierta de decoración tétrica, y que asciende hasta el camarín, donde está la imagen de la virgen.

La cripta barroca de la Victoria vuelve a estar abierta al público / Álex Zea

De ese modo, nació esta cripta que busca representar la 'vía purgativa', en el que todo tiene un principio y un final, así como plasmar la muerte como un tránsito hacia el comienzo de la verdadera existencia.

Horario para ver la cripta más tétrica de Málaga

De ese modo, en las paredes negras de este santuario es común encontrar distintas representaciones de la muerte, desde un tambor en recuerdo de las danzas medievales de la muerte, hasta una calavera con un niño en sus brazos o espejos que reflejan a la propia parca.

Un mausoleo repleto de la belleza más tétrica e inusual de Málaga que se puede visitar todos los días de la semana, a excepción de los lunes por la mañana, de 8.30 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.30 horas. La Torre Camarín, por su parte, se puede recorrer de martes a viernes de 10.30 a 14.00 horas.