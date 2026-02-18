La brecha salarial se enquista en Málaga y penaliza más a las madres: se va el 28% respecto al sueldo de los hombres en la mujer con hijos

La brecha salarial entre hombres y mujeres en Málaga continúa su tendencia a la baja aunque a un ritmo tan lento que, de seguir la progresión actual, se necesitarían más de 30 años para lograr una total equiparación. Un informe presentado este miércoles por el sindicato CCOO revela que el colectivo de trabajadoras de la provincia tendría que ganar actualmente un 24,1% más (el equivalente a 84 días más de trabajo al año) para igualar los ingresos por trabajo de sus compañeros masculinos. Los ingresos medios anuales del hombre en el ejercicio de 2024 (23.691 euros) estuvieron así 4.401 euros por encima de los percibidos por las mujeres (19.069 euros). Los datos de CCOO están recabados a partir de las estadísticas de la Agencia Tributaria por ingresos del trabajo.

En 2022, por ejemplo, la brecha era del 25,3% y en 2023 se situó en el 24,6%, lo que arroja una reducción en el último año analizado del 0,5%.

El informe, presentado por el secretario general de CCOO en Málaga, Fernando Cubillo, y por la secretaria de Empleo y Mujer, María José Prados con motivo de la celebración el próximo 22 del Día Europeo de la Igualdad Salarial, señala que la desigualdad salarial que sufren las mujeres malagueñas se debe, principalmente, a los sectores y puestos que ocupan (tienen mayor presencia en segmentos de menores salarios) y en las "peores condiciones" en cuanto a temporalidad y parcialidad.

"El tiempo de trabajo es uno de los factores que influye sobre la brecha. La parcialidad y la temporalidad ha lastrado la vida laboral de las mujeres y las pensiones", afirma el sindicato. La entrada en vigor de la reforma laboral en 2022 ha supuesto una "reducción considerable" de la temporalidad en la contratación pero CCOO resalta que hay que "seguir impulsando la estabilidad del empleo femenino".

Prados ha destacado que se requiere de un "cambio estructural" para "dejar de penalizar" a las mujeres en el acceso al empleo y a lo largo de su vida laboral.

Se penaliza la mayor dedicación a la maternidad

"La mayor dedicación de las mujeres a los cuidados familiares la penaliza desde los primeros años en las empresas donde el salario bruto sufre una importante brecha salarial de casi un 24% en los cinco primeros años. Y a pesar de las medidas de corresponsabilidad que se van implementando, la brecha aumenta del 16,1% en mujeres sin hijos al 28,6% en mujeres con hijos de más de tres años", ha detallado.

Según el sindicato, las modificaciones legislativas han sido positivas para el avance en la igualdad, pero se requieren de políticas activas de empleo, refuerzo de los planes de igualdad, registros retributivos, registros horarios, mayor refuerzo y control de la Inspección de trabajo para que las desigualdades "se corrijan más rápidamente".

Una camarera en un establecimiento de Málaga. / C. Criado

"La reducción de la brecha salarial no solo es una cuestión de justicia social, sino también una necesidad económica y laboral. Garantizar la igualdad retributiva permitiría mejorar la calidad de vida de las mujeres, reducir la pobreza y la exclusión social, aumentar la autonomía económica femenina y favorecer el crecimiento económico mediante el aprovechamiento del talento sin discriminaciones", han comentado Prados y Cubillo.

Por ello, ven "imprescindible" reforzar la acción sindical y las políticas públicas destinadas a eliminar esta desigualdad, asegurando la aplicación efectiva de los planes de igualdad, mejorando la negociación colectiva con perspectiva de género y promoviendo cambios estructurales en el mercado de trabajo.

"Es importantísimo que las empresas hagan un esfuerzo y hay que tener un mayor refuerzo y control desde la Inspección de Trabajo para corregir todas esas desigualdades que las mujeres nos encontramos", ha reiterado Prados.

Brecha por sectores en Málaga

CCOO afirma que la brecha salarial no se ciñe a un sector de actividad concreto ("se da en todos"), y salvo en dos sectores --construcción y actividades Inmobiliarias e industrias extractivas, energía y agua--, está siempre por encima del 25%. Por sectores, la agricultura, ganadería, y pesca cuenta con la mayor brecha salarial, ya que el salario femenino tendría que aumentar un 87,9% para igualarse al del hombre. En cambio, en la construcción y actividades inmobiliarias la brecha es inferior (un 13,2%), aunque es un segmento donde la presencia de mujeres asalariadas es bastante baja.

La secretaria de Empleo de CCOO en Málaga, María José Prados, y el secretario general del sindicato, Fernando Cubillo. / L. O.

En este sentido, el sector de servicios y servicios sociales, donde la mujer tiene mayor peso (dos de cada tres mujeres trabajan en ese nicho), tiene una brecha del 29%. Segmentos como el comercio, por ejemplo, tiene diferencias de más del 30% debido al gran peso de las jornadas parciales en el colectivo de mujeres trabajadoras.