El Circo de la Luz llega a Málaga: fechas, horarios y cómo conseguir entradas para el nuevo espectáculo que llega a la capital

Animales biomecánicos luminosos tan realistas y enormes que parecen de verdad. Acróbatas que "desafían a la gravedad" con coreografías y ejercicios imposibles. Efectos tecnológicos inmersivos acompañados de toda clase de espectáculos con láseres. Así será 'El Circo de la Luz', un novedoso espectáculo que fusiona la tradición del circo con las tecnologías más vanguardistas para convertir su carpa en el "planazo ideal para toda la familia", perfecto para esta próxima Semana Blanca.

Tras conquistar a más de 150.000 personas en Madrid, este circo se traslada a Málaga desde este viernes y durante unas dos semanas para ofrecer un "show que iluminar el mundo y revoluciona el circo".

El estreno del Circo de la Luz en Málaga, el 20 de febrero

Así, este espectáculo que contará con artistas internacionales de alto nivel y las más mágicas creaciones lumínicas a través de sus efectos inmersivos se llevará a cabo en la enorme carpa instalada en el Recinto Feria de Málaga.

"Los mejores acróbatas junto a animales biomecánicos luminosos, efectos tecnológicos inmersivos y coreografías con láseres convertirán la carpa en un universo sensorial jamás visto en Europa", han recalcado desde la propia organización.

Este viernes 20 de febrero será el gran estreno de este espectáculo que se mantendrá en la ciudad hasta el 8 de marzo con un show de una hora y 45 minutos.

Este circo, además, permitirá a sus espectadores disfrutar de acróbatas expertos, un universo de luces, láseres y fantasía; animales lumínicos "que cobran vida", coreografías imposibles, música "envolvente" y "payasos que te harán reír a carcajadas".

Los animales luminosos, uno de sus principales atractivos

"Los espectadores se encontrará con criaturas únicas: animales biomecánicos luminosos, seres que parecen nacer de la fusión entre naturaleza y tecnología", han añadido sobre su decisión de, en lugar de utilizar animales vivos como tradicionalmente se ha hecho en el circo, incorporar estas creaciones tecnológicas que consiguen dejar sin aliento a sus espectadores.

Además, con este evento que llega por primera vez a Málaga, bajo el título "El show que ilumina el mundo y revoluciona el circo", se busca combinar el circo contemporáneo, la tecnología y una narrativa poética que transporte al visitante a un "universo mágico".

Precio de las entradas para ver este circo contemporáneo en Málaga

Las entradas para este evento ya se pueden comprar a través de su página web, que permite acceder a distintos descuentos especiales que permiten adquirir las entradas desde 19,60 euros hasta 40 euros, en función de la localización de los asientos y el día de la función. El precio de las entradas adquiridas en taquilla no dispondrán de estas rebajas.

Los menores de 12 meses, por su parte, no necesitan entrada, mientras que todos los demás sí deberán abonar su ticket.

Horario de todas las funciones del Circo de la Luz

Los horarios de las funciones serán de lunes a jueves a las 18.00 horas, los viernes a las 19.00 horas y, los sábados, en dos pases, uno a las 12.00 horas y otro a las 17.00 horas.

Los domingos, los asistentes podrán disfrutar del espectáculo en el pase de las 12.00 horas y el de las 18.00 horas, menos el domingo 8 de marzo, en el que la función de la tarde se celebrará a las 17.00 horas.