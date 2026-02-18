Confirmado: el mercadillo más grande de Málaga ya tiene fecha y contará con animaciones, 'foodtrucks' y talleres para toda la familia

Ya es oficial: City Market Málaga, el mercadillo más grande de la capital malagueña, ya tiene fecha de celebración definitiva. Estaba previsto que esta cita se llevara a cabo el pasado 27 de diciembre, pero las intensas precipitaciones registradas durante esas semanas, así como las producidas en los posteriores meses de enero y febrero, hicieron que la celebración fuera suspendida y pospuesta hasta nueva orden.

Finalmente, la organización ya ha dado a conocer cuándo se celebrará esta quinta edición del mercadillo más grande y esperado de toda la provincia malagueña. Será el próximo 14 de marzo en el mismo lugar en el que estaba previsto, el recinto de Málaga Forum, donde se encontraba el antiguo autocine, en el polígono Guadalhorce.

Este evento que se presenta como "mucho más que un market" contará con más de 50 puestos de artesanía, joyería, discos, regalos y toda clase de productos, así como actuaciones en directo y food trucks para hacer de este mercadillo el "plan familiar que no te puedes perder".

Entrada gratuita para niños y animales

Además, dispondrá de zona infantil, animaciones, pasacalles, corner solidario, actividades y talleres que harán que niños y adultos disfruten de una de las jornadas más completas de ocio, gastronomía y arte en este rincón malagueño.

Para ello, tanto los niños como los animales entran completamente gratis, mientras que el resto de visitantes tendrá que abonar una entrada de un euro si la compran de forma anticipada o tres euros si la adquieren en la taquilla el mismo día del mercado.

Fecha y hora del mercadillo más grande de Málaga

"Es un evento para toda la familia", señalan desde la organización de este mercado que abrirá sus puertas el 14 de marzo desde las 10.00 hasta las 20.00 horas.

Una cita que busca celebrar la llegada de la primavera a Málaga con actividades, comida y arte para que cientos de malagueños y visitantes vivan "un día inolvidable en un enclave muy especial".