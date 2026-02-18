Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Málaga un entrenador de fútbol base por delitos sexuales a tres menores

El investigado, de 55 años y que ejercía como preparador en el C.D. Conejito, ha sido denunciado por dos delitos de agresión sexual y otros dos por provocación sexual

Investigadores del Grume de la Policía Nacional.

Jose Torres

Un entrenador de fútbol base ha sido detenido en Málaga por su presunta implicación en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual hacia tres alumnos menores de edad. Según ha informado la Comisaría Provincial, la investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones por mensajería instantánea de su hijo con el entrenador en un tono “muy afectivo” que iba más allá de la relación deportiva entre ambos.

Los progenitores consiguieron que el chico revelara el vínculo que le unía con el míster más allá del terreno de juego y que presuntamente lo había agredido sexualmente. Los agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Comisaría Provincial de Málaga se hicieron cargo del caso y, tras oír en exploración al menor, detectaron a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores. Fuentes cercanas al caso han asegurado que el detenido ejercía hasta el momento de la detención en el C.D. Conejito, cuyas instalaciones se encuentran en la avenida de Europa, en el Distrito Carretera de Cádiz.

Los agentes contactaron entonces con los otros dos chicos y sus padres, confirmándose que uno también había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador), mientras que la tercera víctima sólo habría sido objeto de provocación sexual, siempre según la versión policial, que añade que en la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la "entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos".

Volcado de los teléfonos

El GRUME ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en informática forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos. El investigado, de 55 años, pasará a disposición de la autoridad judicial competente esta tarde. La Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas.

