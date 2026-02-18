Sucesos
Detenido en Málaga un entrenador de fútbol base del CD Conejitos por delitos sexuales a tres menores
El investigado, de 55 años y preparador de cadetes en el C.D. Conejito, ha sido arrestado por dos delitos de agresión sexual y otros dos por provocación sexual. El club muestra su sorpresa
Un entrenador de fútbol base ha sido detenido en Málaga por su presunta implicación en dos delitos de agresión sexual y otros tantos de provocación sexual a tres menores de edad. Fuentes cercanas al caso aseguran que el arrestado es un preparador de 55 años de la categoría Cadete (entre 13 y 15 años) en el C.D. Conejito, cuyas instalaciones se encuentran en la avenida de Europa, en el Distrito Carretera de Cádiz.
La Comisaría Provincial ha informado este miércoles de que la investigación se inició después de que los padres de uno de los menores descubrieran unas conversaciones por mensajería instantánea de su hijo con el entrenador en un tono “muy afectivo” que iba más allá de la relación deportiva entre ambos. Los progenitores consiguieron que el chico revelara el vínculo que le unía con el míster más allá del terreno de juego y que presuntamente lo había agredido sexualmente.
Los agentes del Grupo de Menores (GRUME) de Málaga se hicieron cargo del caso y, tras oír en exploración al menor, detectaron a otras dos víctimas, compañeros del anterior en un equipo de fútbol y también menores.
Los agentes contactaron entonces con los otros dos chicos y sus padres, gestiones que apuntaron a que que uno también había sido víctima de agresión sexual y provocación sexual (muestra de imágenes pornográficas por parte del entrenador).
La tercera víctima sólo habría sido objeto de provocación sexual, siempre según la versión policial, que añade que en la relación entre el investigado y las víctimas también ha sido denunciada la "entrega de obsequios y regalos a los menores para ganarse su confianza y aproximarse a ellos".
Volcado de los teléfonos
El GRUME ha intervenido el teléfono móvil del arrestado para su volcado y análisis por expertos en informática forense. Al mismo protocolo serán sometidos los teléfonos de las tres víctimas, después de que las familias hayan entregado voluntariamente los terminales de los jóvenes para el total esclarecimiento de los hechos.
El investigado, de 55 años, pasará a disposición de la autoridad judicial competente esta tarde. La Policía Nacional no descarta la aparición de nuevas víctimas.
El club, "en shock"
Fuentes del club han reconocido a La Opinión la "sorpresa" que ha supuesto la detención del entrenador, que cuando fichó por la entidad presentó el correspondiente certificado que acredita la carencia o existencia de delitos de naturaleza sexual para poder trabajar con menores.
Desde la directiva aseguran que están "en shock", ya que en las tres o cuatro temporadas que el preparador lleva trabajando en la entidad nunca habían detectado ningún comportamiento en esa línea. "Al contrario", responden antes de explicar que las carencias técnicas que mostraba el investigado las compensaba muy bien con un carácter con el que trataba de hacerse respetar ante todos sus jugadores, que por la edad que tienen en esa categoría "son más difíciles de llevar".
"Si en otras ocasiones no hemos dudado en despedir a entrenadores que mostraban un comportamiento sospechoso con los chicos, en este caso nunca lo habríamos imaginado", aseveran. En todo caso, en el club están convencidos de que lo que haya podido ocurrir entre el técnico y los chicos ha tenido que pasar fuera de las instalaciones.
