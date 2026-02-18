La Diputación de Málaga aprueba por unanimidad la solicitud "urgente" al Gobierno de un plan de ayudas tras las borrascas

El pleno ordinario del mes de febrero de la Diputación de Málaga ha aprobado esta mañana, por unanimidad, la moción urgente presentada por el Partido Popular en la que se le solicita a las arcas del Estado un plan de ayudas que haga frente al deterioro de las infraestructuras de la provincia que han ocasionado las adversidades climáticas. Se solicita una partida presupuestaria con la que sufragar los gastos de reparación de carreteras y la ayuda a municipios y a afectados.

Los socialistas han tendido la mano al equipo de Gobierno provincial para colaborar de manera conjunta en las cuestiones relativas a los daños por el temporal, pero la moción no ha salido adelante por la desestimación de los populares, algo que no se ha terminado de comprender en la bancada del PSOE y que han criticado. "Siempre se ponen de perfil con nuestras propuestas", ha recriminado el portavoz del PSOE, José Antonio González.

La mañana ha estado marcada, en palabras del propio presidente de la institución, Francisco Salado, por asuntos que no son competencia de la provincia pero sí de interés de la provincia: las exigencias ferroviarias y la mencionada solicitud de ayudas para los municipios afectados por los temporales.

Los estudiantes del IES Litoral han sido espectadores del debate público de hoy. Es más, han sido el epicentro de las pugnas por la razón ideológica de los grupos políticos, quienes con sus intervenciones les han planteado la jornada como un análisis de texto, donde lo que se analizaba no solo eran mociones sino dialécticas. "Hoy es un día importante porque habéis vivido en primera persona lo que significan los bulos y las mentiras", ha señalado Juan Márquez, portavoz de Con Málaga.

Crispaciones ferroviarias

El momento álgido de la crispación llegó con una propuesta de los populares donde exigen actuaciones urgentes ante el "caos" ferroviario y el "grave" impacto económico y turístico en la provincia de Málaga, así como "la asunción de responsabilidades políticas al más alto nivel". Cristóbal Ortega, vicepresidente primero de la Diputación, ha hablado del "abandono" de Málaga por parte del Gobierno de España. "No podemos seguir siendo la periferia de las inversiones del estado", ha señalado justo después de pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Vox no ha podido dejar pasar la oportunidad de subirse al carro de los populares añadiendo leña a su discurso: "No es casualidad que esto haya ocurrido por una falta de inversión en las vías. Se han gastado el dinero en otras cosas, en colocar a gente en adif y en prostitutas". Un comentario que no ha sentado bien a Con Málaga porque, dicen, solo "busca alimentar el ruido" y "no mejorar la movilidad de los malagueños".

José Bernal, socialista, ha sido quien ha llamado la atención de los alumnos de economía del IES Litoral: "Aprovechando que tenéis la selectividad cerca, hoy vamos a hacer un análisis de texto. Sanchismo y prostitutas, se llama asustaviejas, que es para meterle miedo a la gente", ha bromeado.

Plan de recuperación de la costa

Las playas de la costa malagueña se han visto afectadas por los diferentes temporales de enero y febrero, algo que preocupa de cara a la Semana Santa, uno de los eventos que más turismo atrae en la provincia cada año. Por eso mismo, y con la intención de que se dé una pronta recuperación del paisaje costero, los grupos municipales han llevado la cuestión al pleno.

Las propuestas relativas a las costas se han debatido en conjunto aunque votado por separado. El PP ha votado a favor de los puntos 1, 2 y 3 de la moción de Con Málaga en la que solicitan al Gobierno de España un plan de específico de recuperación y ayudas extraordinarias en los que se utilicen fondos europeos para proyectos ambientales que protejan la costa "de manera definitiva" y en la que también se pide de manera activa la colaboración de la Junta de Andalucía.

El grupo provincial Vox también ha llevado al pleno ordinario de hoy una moción que instará al Gobierno del Estado a la ejecución inmediata de defensas permanentes en las costas de Málaga para evitar la pérdida de las plaras que ha ocasionado la sucesión de temporales. La propuesta ha contado con lo votos favorables del PP. El partido de ultraderecha ha insistido en que no aceptan los camiones de arena como solución y resaltan la "pérdida de competitividad" de la Costa del Sol que, según Vox, acarrea.

Regularización de migrantes

Vox también ha querido llevar a la sesión plenaria de hoy una propuesta que frene la regularización excepcional de migrantes anunciada por el Gobierno de España para formalizar la situación de medio millón de personas extranjeras. El portavoz de Vox en la cámara, Antonio José Luna, no ha dudado en alarmar a la ciudadanía con sus palabras y con el famoso "efecto llamada". "Esta regularización masiva va a colapsar los servicios públicos y el acceso a la vivienda", ha insistido.

Tras ciertas calificaciones como "avalancha de inmigrantes" o "barbaridad" y comentarios xenóbofos, en la votación han salido adelante los puntos 1, 4, 6 y 9 de la moción de Vox. "Nosotros también fuimos y somos un pueblo de inmigrantes", ha destacado el portavoz de Con Málaga.

Otras cuestiones que también se han debatido son los riesgos laborales a los que se enfentaron los trabajadores de la Diputación durante las borrascas y la declaración de nuevas zonas tensionadas. El grupo provincial socialista ha instado a dar el salto al teletrabajo y ha condenado el "cruce de brazos" de los populares.