El efecto arrastre del Imec ya se deja notar en el PTA de Málaga: la belga Estel busca trabajadores para una futura sede

El futuro desembarco del Imec en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) ha provocado un efecto de atracción a Málaga de empresas del sector de la microelectrónica. La tecnópolis malagueña viene manteniendo contactos con cinco o seis compañías interesadas en instalarse en el recinto, según explica desde hace unos meses su director general, Felipe Romera. Pues ya se conoce que una de ellas es Estel, una compañía belga fundada en 2024 y especializada en el diseño y fabricación de módulos ópticos para infraestructuras de telecomunicaciones, comunicación de datos, defensa y comunicación espacial. La firma tiene sedes en Bélgica, Suecia, Estados Unidos y, próximamente, en España con un centro que ya denomina en su web Estel Spain, que estará en el PTA.

De hecho, la empresa ya ha publicado sus primeras ofertas de trabajo para su futura sede de Málaga, tal y como comenta Felipe Romera a este periódico y como ha avanzado en una entrevista con Canal Málaga. Según los datos disponibles en la web de Estel se trata de dos puestos de ingeniero de firmware (software integrado directamente en el hardware de los dispositivos electrónicos).

Aún no se conoce cuál será la dimensión de la apuesta que Estel hará en el PTA en cuanto cifra de empleo y espacio de oficinas pero lo cierto es que la publicación de estas primeras ofertas son uno de los primeros réditos indirectos que el 'efecto' Imec empieza a dejar en Málaga.

Estel diseña y fabrica transceptores ópticos de alto rendimiento en Europa y Estados Unidos con soporte técnico local y una cadena de suministro segura, según explica la empresa en su página web.

"Nuestros módulos ópticos alimentan redes de telecomunicaciones y comunicación de datos exigentes en centros de datos, áreas metropolitanas y enlaces de larga distancia", añade.

La empresa afirma en su oferta, publicada en su web, que busca para su futura sede del PTA de Málaga ingenieros que no solo desarrollen firmware de vanguardia para sistemas embebidos y transceptores, sino que también "contribuyan directamente al crecimiento y éxito de la empresa".

Producción de transceptores en Europa

"Al unirte a nuestro equipo, contribuirás activamente a la reinstauración de la producción de transceptores en Europa, fortaleciendo la industria local y aumentando la competitividad europea en los mercados globales de telecomunicaciones y comunicación de datos", señala.

Los puestos ofertados en Málaga incluyen todo el ciclo de vida del desarrollo de firmware: desde el concepto y los estudios de viabilidad hasta el diseño, la implementación, la puesta en marcha y la validación en el hardware de destino. "Esta es una oportunidad única para combinar el desarrollo técnico práctico con un impacto estratégico en un entorno de startups dinámico, donde el tiempo de comercialización es crucial y cada contribución cuenta", señala Estel en su oferta.

Una imagen aérea del Málaga TechPark (PTA) de Málaga / L. O.

Los requisitos expuestos en la oferta incluyen, entre otros aspectos, una licenciatura o Máster en Ingeniería Informática, Ingeniería Eléctrica o similar junyo a un periodo de 3-4 años de experiencia en desarrollo y pruebas de firmware embebido, preferiblemente en microcontroladores ARM, incluyendo sistemas basados en RTOS. Programación: C/C++, Python. También se reclama un buen conocimiento de I2C, SPI, UART, MDIO, J-Link y depuración de JTAG/SWD.

Además, los candidatos deben acreditar un "excelente conocimiento" de herramientas típicas de desarrollo de firmware como GIT, Bitbucket, Jira, Jenkins y frameworks de pruebas unitarias, junto a experiencia en revisión de esquemas y verificación básica de hardware.

El centro del Imec, con las obras ya licitadas

El Gobierno de España abrió este pasado mes de enero el proceso de licitación pública de las obras del futuro centro de microelectrónica que el instituto belga Imec construirá en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga. El Ejecutivo central, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), ha elaborado un contrato dividido en dos lotes por valor de 189.437.971,19 euros que aparece ya publicado este viernes, 16 de enero, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se prevé en la licitación de los dos lotes que el contrato comience el 30 de junio de 2026 y finalice el 31 de diciembre de 2029. Las empresas interesadas tiene hasta el próximo 12 de marzo para presentar sus ofertas, según se recoge en el documento, que ahora se publicará también en el portal de contratación del sector público.