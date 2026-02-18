Cerca de un millar de médicos alzan la voz en calle Larios: “No puedo seguir trabajando sin dormir”

Los médicos de Málaga han vuelto este miércoles a las calles en una nueva jornada de huelga para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que reconozca y valore la profesión médica. Entre silbatos, pancartas y consignas, una marea de casi un millar de batas blancas ha recorrido la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución al grito de ‘No somos héroes, somos esclavos’, ‘Médico cansado, error asegurado’ o ‘35 horas semanales como todos los mortales’.

Según el Sindicato Médico de Málaga (SMM), el seguimiento de este tercer día de huelga ha alcanzado el 80% en los tres grandes hospitales de la provincia y ha superado el 50% en Atención Primaria. Por su parte, la Consejería de Sanidad ha rebajado la cifra al 27,58%.

La huelga de médicos se extenderá todavía hasta el próximo viernes 20 de febrero y volverá a repetirse una semana de cada mes hasta junio si no se atienden las reivindicaciones del colectivo. Se trata del cuarto paro que se convoca en menos de un año con motivo del Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud.

En la primera manifestación del pasado mes de junio, los facultativos cortaron la avenida Carlos Haya; en octubre, marcharon por el Paseo del Parque, y en diciembre, que fue una huelga de cuatro días, organizaron manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad, siempre por el mismo motivo: exigir un Estatuto Propio que reconozca las particularidades de la profesión médica.

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga / Álex Zea

Recorren calle Larios

Y no se rinden. Este miércoles, los facultativos, una vez más, han abandonado sus consultas y han cambiado los estetoscopios por pancartas que reflejan el enfado y el hartazgo del colectivo médico, que no está dispuesto a aceptar el texto pactado entre el Ministerio y los sindicatos mayoritarios. “Llevo 24 horas trabajando… No atendería a mi hij@, pero me obligan a atenderte a ti”, podía leerse en una de ellos

Alrededor de un millar de facultativos, según los organizadores, han marchado durante más de una hora por la calle Larios, tras realizar una concentración en la Plaza de la Marina, alternando cánticos como ‘Cuanto más formación, más explotación’, ‘No es vocación, es explotación’ y ‘Mónica dimite, los médicos no te admiten’. La protesta ha despertado la curiosidad de los malagueños y turistas que paseaban en ese momento por la calle más emblemática de la ciudad, y más de uno se ha acercado a preguntar el motivo de la protesta o a inmortalizarla con sus teléfonos móviles.

Médicos de todas las edades

La manifestación ha sido secundada por médicos de todas las edades, especialidades y hospitales de la provincia. Muchos de ellos, además, han acudido acompañado de sus hijos y han marchado con los carritos de bebés. ‘Conciliar es un derecho, no un privilegio’, clamaban.

El presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro, ha explicado que no se trata de una lucha corporativista ni de privilegios, sino por un Estatuto Propio que “verdaderamente regule” la profesión médica, ya que, hasta ahora, se ha hecho “a espaldas totalmente del médico y no contempla las reivindicaciones que llevamos muchos años haciendo”.

“Esta reivindicación que hacemos es para sostener el sistema público de sanidad mirando siempre la calidad y que el paciente tenga la máxima seguridad”, ha recalcado Navarro, que ha encabezado la marcha junto al presidente del SMM, Antonio Martín, que ha lamentado el desprecio que han demostrado los políticos y el Ministerio de Sanidad a la hora de mejorar las condiciones de los médicos. “Lo único que ha hecho ha sido despreciarnos, no hacernos caso y negociar con otras categorías los problemas y las reivindicaciones de los médicos”, ha criticado.

Sus reivindicaciones

Uno de los puntos que más polémicas ha generado ha sido la propuesta del Ministerio de incluir en una misma categoría profesional a todas las carreras sanitarias. “La nuestra es una profesión de seis años de carrera, un año de MIR y cuatro o cinco años de especialidad”, ha recordado el presidente del Colegio de Médicos.

Asimismo, ha denunciado que el sistema salarial ha quedado “obsoleto” y que no se han regulado las guardias de 24 horas. “Es inhumano. No se puede operar a las cuatro de la mañana como se opera a las ocho o a las diez”, ha subrayado Navarro, que ha recordado que, además, todas esas horas de guardia no computan para la jubilación y se pagan por debajo de la jornada ordinaria.

“Es inhumano”, ha sentenciado. “Tras 24 horas de trabajo no tienes la concentración ni la capacidad física de ejercer tu especialidad con la destreza que necesita y que el paciente necesita”, ha añadido.

“Lo de las guardias no tiene nombre”, ha insistido el presidente del SMM, que ha denunciado que tampoco se regulan las guardias localizadas. “Nos tienen explotados, machacados y despreciados”, ha remarcado Martín, que ha asegurado que no cesarán en su lucha. “Vamos a seguir viniendo y vamos a seguir con esta huelga indefinida hasta que el Ministerio tenga la vergüenza de cambiar el tema y sentarse con los médicos a negociar nuestras particularidades”, ha concluido.