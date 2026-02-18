El instituto de la menor de Benalmádena expresa "su más profundo pesar" por su suicidio tras descartar el acoso escolar

El instituto de la adolescente de 14 años que se suicidó el pasado fin de semana en Benalmádena ha expresado "su más profundo pesar" por el fallecimiento de su alumna Ángela.

El IES Benalmádena no se había pronunciado hasta este miércoles ya que había una investigación en curso, pero a última hora de este martes la Consejería de Desarrollo Educativo informó de que no se habían detectado alertas ni indicios de una posible situación de acoso escolar y que ni la alumna ni la familia comunicaron al centro que lo sufriera.

Tras estas declaraciones, este miércoles el centro escolar ha transmitido a través de redes sociales que "toda la comunidad educativa -profesorado, alumnado, personal y familias- nos unimos en el dolor de su pérdida".

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Briones, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de este municipio, María Luisa Robles, participaron en un acto homenaje al mediodía de este martes con todo el alumnado y personal del centro.

"En estos momentos tan difíciles, trasladamos nuestro cariño, apoyo y más sentido pésame a su familia, amistades y seres queridos. Ángela permanecerá siempre en el recuerdo de nuestro centro. Descansa en paz", concluye el comunicado.

Sin indicios de acoso escolar

Respecto a la investigación abierta por la Consejería de Desarrollo Educativo, tampoco consta ninguna comunicación de compañeros o profesores que advirtiera de que la menor, alumna de tercero de la ESO del IES Benalmádena, sufriera acoso escolar.

La información recabada sobre la menor concluye que era "una alumna bien integrada en el aula" y que su buena predisposición le llevó a ser elegida por sus compañeros como delegada de la clase.

La investigación de la inspección educativa recoge informes de la dirección del centro, de los tutores de los dos últimos cursos y del departamento de orientación, así como información sobre las reuniones mantenidas con el jefe de estudios o la maestra de Pedagogía Terapéutica.

La consejera, María del Carmen Castillo, ya explicó en un acto en la mañana de este martes que no se tenía constancia de denuncia alguna de la familia por acoso escolar, aunque dijo que no se podía descartar que la menor sufriera ciberacoso en las redes.

Investigación abierta

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta, con el volcado de todo el contenido de todos los dispositivos informáticos de la menor, para determinar si existió algún tipo de acoso hacia ella, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación.

Los agentes están examinando las conversaciones que ha mantenido la menor en redes sociales así como por mensajes a través de WhatsApp.