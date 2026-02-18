La Ley del Arbolado Urbano de Andalucía ya asoma por el Parlamento andaluz

"Esta es una ley pensada para salvar vidas. El calor no tiene color político", señala Rosa Galindo, portavoz del Partido Verde Andaluz. En la mano tiene, este miércoles, a las puertas de la Delegación del Gobierno Andaluz, junto a los ficus centenarios de la Alameda, la propuesta de Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Andalucía, que acaban de presentar en el registro general del Parlamento Andaluz, así como en el de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Como subraya, "es la primera vez que en Andalucía se lleva a cabo esta propuesta". Como adelantó La Opinión el pasado diciembre, el texto es fruto del trabajo de expertos, entre ellos bioquímicos y juristas, de los más de 60 colectivos que forman la plataforma Málaga para la Regeneración, y además cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de París, que en los últimos años ha presentado iniciativas de reverdecimiento y aumento del arbolado en la capital francesa.

Presentación en la UMA del borrador de la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de Andalucía, el pasado noviembre. / La Opinión

A este respecto, la coordinadora de Málaga para la Regeneración, Mafalda Díaz, que es educadora ambiental y divulgadora científica, recordó que la plataforma nace a raíz de la serie documental de Javier Peña para TVE1 'Hope! Estamos a tiempo', que propone medidas para reducir las emisiones de carbono y regenerar el planeta. "Quisimos recoger la filosofía que presenta la serie y los expertos de la plataforma hicieron esta idea una realidad", explicó.

Ángel Rodríguez, del Partido Verde Andaluz, detalló que el objetivo es que "la misma Junta de Andalucía presente al Consejo de Gobierno la proposición de ley, para que entre directamente al parlamento y se distribuya entre los grupos parlamentarios, con el fin de que cualquiera de ellos pueda convertirla en un debate serie para que la ley se apruebe.

Vista aérea de Málaga / GREGORIO TORRES

Más árboles, menos talas

El portavoz del Partido Verde Andaluz detalló que la ley busca, por un lado, "fomentar la ampliación de la superficie arbolada" en los municipios de Andalucía; y puso el ejemplo de Málaga capital, "con distritos en los que hay dos metros cuadrados de zonas verdes o menos por habitante, cuando las recomendaciones son 30 metros cuadrados, según los distintos organismos de salud pública".

Por otro lado, la ley plantea la "prohibición absoluta de talar cualquier árbol que exista en la ciudad que esté en un inventario de arbolado, en el que se ubiquen todos los pies y todos los árboles importantes". Ángel Rodríguez puntualizó que las talas sólo se autorizarían "si no hay más remedio y se puede demostrar técnicamente", con la obligación de reponerlo "con un árbol adulto de la misma especie".

Y, en el caso de que esto no fuera posible, "hay que crear un fondo municipal de compensación donde se establezca que las personas, propietarios o el mismo Ayuntamiento o empresas pagan una cantidad como indemnización a la ciudad por la tala".

Miembros de Málaga por la Regeneración y el Partido Verde Andaluz, el pasado diciembre en el solar de Repsol. / A.V.

Ese fondo municipal, detalló, se destinaría a ampliar "las zonas verdes con arbolado; aunque no estamos incluyendo las palmeras". Otro aspecto de la ley es que sería la Consejería de Medio Ambiente la encargada de velar porque los municipios andaluces aumentaran la superficie de árboles.

Ángel Rodríguez explicó que esto también obligará a los ayuntamientos a elaborar una ordenanza municipal del arbolado urbano "más potente", y también recordó que la ley establece un plan de conservación, basado "en unos indicadores objetivos, un organismo independiente, técnico y científico que es el que decide si en esta ciudad se absorbe suficiente C02, y una vez determinado, se tienen que crear mínimas zonas de refugio climático".

El ejemplo de Madrid

Tanto Ángel Rodríguez como Rosa Galindo confían en que la proposición de ley pueda salir adelante sin problemas, dado que su enunciado es el mismo que el aprobado por la Comunidad de Madrid, en concreto por la presidenta popular Esperanza Aguirre.

"Es una ley que puede ser transversal, pensada para que todo el mundo la pueda apoyar; el calor afecta a todo el mundo, y la ley quiere proteger la vida, quien se niegue a aprobarla va en contra de la ciencia", explicó Rosa Galindo, al tiempo que recordó que Málaga es la segunda ciudad europea con más muertes con islas de calor, "y estudios recientes apuntan a que, en 2050 ya tendremos 10.000 muertes por calor al año en Málaga".