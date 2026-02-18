Málaga endurece el control contra los muebles tirados en la calle: multas de hasta 750 euros por dejarlos fuera de horario

El Ayuntamiento de Málaga pone el foco es la necesaria corresponsabilidad de los vecinos para mantener limpios sus barrios: cumplir horarios evita sanciones, reduce la suciedad y mejora la convivencia en la ciudad. El Consistorio ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana para frenar el depósito incorrecto de pequeños muebles y enseres junto a los contenedores, una práctica que —además de afear y ensuciar— puede acabar en una sanción de hasta 750 euros si se realiza fuera del horario establecido.

Bajo dos mensajes muy directos, 'La estantería más cara de Málaga' y 'Nueva o usada, te va a costar lo mismo', la iniciativa busca que los vecinos se ajusten a los días y horas asignados en cada barrio para la retirada de muebles por parte de Limasam.

La campaña, presentada por los concejales delegados de Servicios Operativos y de Seguridad, Teresa Porras y Avelino Barrionuevo, insiste en una idea: dejar un mueble en la calle “cuando a cada uno le venga bien” no es una opción. Hay un calendario por zonas y debe cumplirse para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

La información puede consultarse en la pegatina de los contenedores o a través de los canales municipales online.

Más control: avisos y, después, sanciones

La acción municipal combina difusión y vigilancia. En lo comunicativo, tendrá una duración de dos meses —febrero y marzo— con presencia en redes sociales, medios de comunicación y soportes de publicidad exterior (mupis, relojes, pantallas y autobuses urbanos).

En paralelo, la Policía Local reforzará el control en todos los distritos, con especial atención a los puntos negros detectados por Limasam, donde se repite la acumulación indebida de enseres. La vigilancia se intensificará en turnos de mañana, tarde y noche.

Y ojo al calendario: del 18 al 25 de febrero, los agentes actuarán con carácter informativo y advertirán a quienes incumplan. A partir de esa fecha, se impondrán sanciones según la ordenanza de limpieza, con multas de hasta 750 euros.

Los concejales Avelino Barrionuevo y Teresa Porras han presentado este miércoles la campaña. / Ayuntamiento de Málaga

Teléfono gratuito para avisos anónimos: 900 847 847

Otra pata de la campaña es la colaboración ciudadana. Limasam ha habilitado el teléfono 900 847 847 (gratuito) para que cualquier persona pueda avisar de forma anónima si detecta que se están depositando muebles fuera del día u horario permitido.

El objetivo, según la iniciativa municipal, es cortar de raíz una conducta que genera suciedad constante y también un coste extra para el servicio de limpieza —y, por tanto, para el propio Ayuntamiento.

Cómo funciona la recogida de muebles por barrios

El servicio municipal está organizado por zonas: a cada barrio se le asigna un día laboral de retirada y se desplaza un equipo durante una jornada completa. Los vecinos deben dejar el mueble o enser en el contenedor más cercano a su vivienda, siempre en el día y horario que corresponda.

Este servicio está pensado para la retirada de un mueble concreto o un enser similar, no para vaciar viviendas completas.

El Ayuntamiento recuerda que electrodomésticos y aparatos eléctricos no entran en esta recogida: deben llevarse al punto limpio. Málaga cuenta con dos puntos limpios fijos en:

C/ Hermanas Brontë, 85 (Polígono Guadalhorce)

C/ Werther s/n (barriada Las Virreinas)

Además, existe una red de 14 puntos limpios de proximidad repartidos por los distritos para residuos específicos como pilas, cápsulas de café, fluorescentes, aceite usado, tóner, radiografías, CDs, aerosoles, libros y revistas, entre otros.

La dimensión del problema se mide en toneladas. En 2025, Limasam retiró 9.632,65 toneladas de muebles, un 2,25% más que en 2024 (cuando se recogieron 9.420,3 toneladas). Entre los residuos voluminosos más habituales figuran colchones y estanterías.

La creatividad ha sido desarrollada por la agencia murciana Krealia Comunicación, que ya empleó esta línea en 2024 en Murcia y la ha adaptado al contexto de Málaga, incorporando referencias locales y los canales propios del municipio, con autorización del ayuntamiento de aquella ciudad.