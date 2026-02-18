Gastronomía
Málaga suma nuevos Soles Repsol: qué comer en estos restaurantes premiados
La guía premia la calidad y la identidad culinaria con sus distintivos y coloca a cuatro restaurantes de la provincia entre los destacados del año
La Guía Repsol ha vuelto a reconocer el talento culinario de España en su gala anual, poniendo el foco en la calidad, la creatividad y la identidad de los establecimientos premiados.
Los Soles Repsol son distinciones gastronómicas de prestigio otorgadas por la Guía Repsol que reconocen la excelencia culinaria. En esta edición, la Guía ha otorgado cuatro Soles a restaurantes de Málaga: Back (Marbella) y, en la capital, Promesa, Blossom y Tragatá.
Back
El restaurante Back, en Marbella, está a cargo de David Olivas y cuenta con 1 Estrella Michelin. Su propuesta se centra en una cocina andaluza moderna, con especial protagonismo del menú degustación “Entorno”, el formato más habitual.
Promesa
Promesa, liderado por el chef Julio Zambrana, fue elegido mejor restaurante de la provincia en 2023 por la Academia Gastronómica de Málaga. El local se ubica en la planta baja del Hotel MS Maestranza.
Su cocina recorre el recetario malagueño y andaluz con una carta “tan amplia como selecta” y, al igual que Back, ofrece servicio de carta y menú degustación. En este caso, con tres opciones: Esencia (8 pases) – 65€, Promesa (12 pases) – 90€ y El Gran Festín – 120€.
Tragatá
El restaurante del chef Michelin Benito Gómez mantiene en su carta de la capital clásicos como "la mejor ensaladilla de España" y los callos campeones del mundo.
Aunque los establecimientos comparten esencia, Gómez defiende que cada uno tenga identidad propia. En esta etapa, Daniel Moreno —antiguo jefe de cocina en Tragatá Ronda— es quien lidera esta aventura en Málaga.
Blossom
Blossom, la propuesta del chef Emiliano Schobert, fue la onceava Estrella Michelin de la capital. Ubicados en la última planta del Palacio de la Aduana, ofrecen dos menús degustación: Menú Blossom (12 pases) y Gran Blossom (16 pases), ambos con opción de maridaje.
Con estas incorporaciones, Andalucía alcanza un total de 77 restaurantes premiados por la Guía Repsol: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades
- Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
- El pueblo de Málaga que celebra la fiesta de la 'sopa de los siete ramales' con degustaciones, dulces y mercadillo: ideal para visitar con niños
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Restablecido el servicio ferroviario de media distancia entre Málaga y Sevilla
- El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros