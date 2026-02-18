Málaga suma nuevos Soles Repsol: qué comer en estos restaurantes premiados

La Guía Repsol ha vuelto a reconocer el talento culinario de España en su gala anual, poniendo el foco en la calidad, la creatividad y la identidad de los establecimientos premiados.

Los Soles Repsol son distinciones gastronómicas de prestigio otorgadas por la Guía Repsol que reconocen la excelencia culinaria. En esta edición, la Guía ha otorgado cuatro Soles a restaurantes de Málaga: Back (Marbella) y, en la capital, Promesa, Blossom y Tragatá.

Back

El restaurante Back, en Marbella, está a cargo de David Olivas y cuenta con 1 Estrella Michelin. Su propuesta se centra en una cocina andaluza moderna, con especial protagonismo del menú degustación “Entorno”, el formato más habitual.

Promesa

Promesa, liderado por el chef Julio Zambrana, fue elegido mejor restaurante de la provincia en 2023 por la Academia Gastronómica de Málaga. El local se ubica en la planta baja del Hotel MS Maestranza.

Su cocina recorre el recetario malagueño y andaluz con una carta “tan amplia como selecta” y, al igual que Back, ofrece servicio de carta y menú degustación. En este caso, con tres opciones: Esencia (8 pases) – 65€, Promesa (12 pases) – 90€ y El Gran Festín – 120€.

Tragatá

El restaurante del chef Michelin Benito Gómez mantiene en su carta de la capital clásicos como "la mejor ensaladilla de España" y los callos campeones del mundo.

Aunque los establecimientos comparten esencia, Gómez defiende que cada uno tenga identidad propia. En esta etapa, Daniel Moreno —antiguo jefe de cocina en Tragatá Ronda— es quien lidera esta aventura en Málaga.

Blossom

Blossom, la propuesta del chef Emiliano Schobert, fue la onceava Estrella Michelin de la capital. Ubicados en la última planta del Palacio de la Aduana, ofrecen dos menús degustación: Menú Blossom (12 pases) y Gran Blossom (16 pases), ambos con opción de maridaje.

Con estas incorporaciones, Andalucía alcanza un total de 77 restaurantes premiados por la Guía Repsol: 60 con Un Sol, 14 con Dos Soles y 3 con Tres Soles.