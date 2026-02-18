Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga
Los médicos de Málaga han vuelto este miércoles a las calles en una nueva jornada de huelga para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que reconozca y valore la profesión médica. Entre silbatos, pancartas y al grito de ‘No somos héroes, somos esclavos’ y ‘No es vocación, es explotación’, una marea de batas blancas recorre la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución, donde leerán un manifiesto. Más información
