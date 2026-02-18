Secciones

Más de medio millar de médicos de Málaga marchan por calle Larios en una nueva jornada de huelga

Arancha Tejero

Arancha Tejero

Los médicos de Málaga han vuelto este miércoles a las calles en una nueva jornada de huelga  para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y reclamar un texto propio que reconozca y valore la profesión médica.  Entre silbatos, pancartas y al grito de ‘No somos héroes, somos esclavos’ y ‘No es vocación, es explotación’, una marea de batas blancas recorre la calle Larios hasta la Plaza de la Constitución, donde leerán un manifiesto. Más información

