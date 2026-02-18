Pleno
Mejoras en las carreteras de Málaga: El pleno de la Diputación aprueba destinar dos millones de euros para la conservación de los 860 kilómetros de la red
Actualmente quedan tres carreteras cortadas tras las borrascas: en la Axarquía, la MA-3102 (Colmenar), y en la Serranía de Ronda, la MA-8302 (Genalguacil), y la MA-7402 (Acinipo, en Ronda)
El pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado la prórroga durante un año más del servicio de conservación y mantenimiento de los 860 kilómetros de la red provincial de carreteras, por un importe que alcanza los dos millones de euros.
El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, ha recordado que para este año se prevén obras por valor de 18,3 millones de euros, tanto para el asfaltado y refuerzo de firme como para el arreglo de deficiencias estructurales.
Carreteras dañadas tras el temporal
A esta cantidad, ha recordado, se han añadido otros 15 millones de euros, que se han bloqueado del presupuesto de 2026 para atender y reparar los daños producidos tras los últimos temporales.
Sobre este asunto, Salado ha apuntado que ya sólo quedan tres carreteras cortadas: en la Axarquía, la MA-3102 (Colmenar), y en la Serranía de Ronda, la MA-8302 (Genalguacil), y la MA-7402 (Acinipo, en Ronda).
Conservación
En cuanto al servicio de conservación de la red viaria provincial, incluye actuaciones para paliar los procesos de degradación de las carreteras por el uso y el paso del tiempo, mejorar la seguridad vial y atender las incidencias que se produzcan por accidentes o inclemencias meteorológicas.
La atención de las carreteras provinciales, por parte del el Servicio de Vías y Obras de la Diputación, se divide en cuatro zonas: Axarquía, Norte-Antequera, Valle del Guadalhorce y Serranía de Ronda. En cada una de ellas hay organizado un equipo técnico, desde el que se redactan los proyectos y se efectúan las labores de dirección y control de la conservación así como explotación de la red.
El presidente de la Diputación ha incidido en la importancia de realizar un buen servicio de mantenimiento de las carreteras para aumentar la seguridad de los ciudadanos y para facilitar la movilidad entre los municipios, con lo que se avanza también en la lucha contra la despoblación, que es uno de los objetivos transversales de la institución provincial.
